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    • 03.05.2023 16:13
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    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Rize mitinginde önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılıyor. Başkan Erdoğan, mitingde açıklamalarda bulunuyor. Rize'de meydanı dolduran Rizelilere seslenen Erdoğan, "Bugüne kadar Rize'mde böyle bir kalabalık görmemiştim." dedi. 21 yılda yapılan icraatlar konusunda mitingde bir video gösteren Erdoğan, "Bizim 21 yılda yaptıklarımız ortada sen ne yaptın Bay Bay Kemal?" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılıyor. Başkan Erdoğan, mitingde açıklamalarda bulunuyor.

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    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Biz Rize'yi çok seviyoruz, sizleri çok seviyoruz. 14 Mayıs'ta Rize inşallah tüm Türkiye'ye örnek olacak. Kıymetli hanfendiler, sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

    BUGÜNE KADAR RİZE'MDE BÖYLE BİR KALABALIK GÖRMEMİŞTİM
    Sizlerin aracılığıyla Rize'mizin tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerimi selamlıyorum. Bugüne kadar Rize'mde böyle bir kalabalık görmemiştim.

    Kardeşlerim, kapı kapı dolaşmaya var mısınız? 14 Mayıs'ta bir müjdeyi Rize'den alacağız. Karadeniz'in coşkulu insanlarını selamlıyorum. Tabiatı ile, denizi ile şu güzelliği görüp de aşık olmamak mümkün mü? Ben sizlere aşığım, sizleri seviyorum. Sevmemek mümkün mü? Sizler gibi hemşehrilere sahip olup da gururlanmamak mümkün mü? Rize'nin siz değerli insanlarını saygı ile selamlıyorum.

    21 yılda 15 seçim zaferine imza attık. Türkiye'yi tarihinin en büyük başarılarıyla beraber tanıştırdık. Milletimizin iradesine vurulan prangaları beraber parçaladık. Ülkemizi güvenli sahillere beraber çıkardık. Terör örgütlerinin kalleş saldırılarını beraber püskürttük. İhanet şebekeleri karşısında ülkemizi beraber savunduk. Nice yatırımı 21 yılda beraber kazandırdık.

    Rize ile birlikte ülkemizin 81 vilayetini eserlerimizle nakış nakış işledik.

    BAY BAY KEMAL REFERANSIN NE?
    Bizim 21 yılda yaptıklarımız ortada sen ne yaptın Bay Bay Kemal?

    Alanda yer alan bir pankartta, "Altı masa yedi tabak çitine çatal, birine bıçak! Terörün işine tutayiler çanak bu işi bozacak Rizeli uşak." ifadeleri yer aldı.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan AK Parti Rize mitinginde önemli açıklamalar
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