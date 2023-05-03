Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.05.2023 14:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.05.2023 14:10
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı'nı referandum başarısından dolayı kutladı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefonla aradığı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’i geçen hafta düzenlenen anayasa değişikliği referandumunun başarılı geçmesinden dolayı tebrik etti.

    AA
    Erdoğan’dan Özbekistan Cumhurbaşkanı’na kutlama

    Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mirziyoyev, Başkan Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmede liderler, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerinin daha da geliştirilmesi, yapıcı işbirliği ile öncelikli projelerin hayata geçirilmesine ilişkin meseleleri ele aldı.

    Özbekistan'da Türkiye'nin önde gelen firmalarının katılımıyla gerçekleştirilen yatırım projelerini gözden geçiren liderler, ayrıca Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin bir sonraki toplantısına hazırlık konularını görüştü.

    Başkan Erdoğan, Özbekistan'da geçen hafta düzenlenen anayasa değişikliğiyle ilgili referandumun başarılı geçmesinden dolayı Mirziyoyev'i kutlayarak, kardeş Özbekistan halkına huzur, kalkınma ve refah dileğinde bulundu.

    Mirziyoyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde başarılar diledi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Kalyon enerji
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı'nı referandum başarısından dolayı kutladı
        loading
        SON DAKİKA