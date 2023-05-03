Ankara'da vatandaştan 7'li koalisyonun küçük ortağı Ali Babacan'a sert tepki: Güneşi bıraktın çöplükte yer arıyorsun

KARADENİZ GAZININ ÇIKARILDIĞI İLÇEYİ ZİYARET ETTİ

Bu söylemlerinin ardından Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde Karadeniz gazının karaya ulaştırıldığı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine gitti.

Burada CHP'li Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ne dair Babacan'a bilgi verdi.

CHP'LİLER ÖVGÜ DOLU SÖZLER SARF ETTİ

Babacan'a bilgi veren Kantarcı ve Yılmaz'ın doğalgazın işlendiği tesis hakkında övgü dolu sözlerle bahsetmeleri dikkat çekti.

"8-10 BİN CİVARINDA İNSAN ÇALIŞIYOR"

Bülent Kantarcı, işletmenin bölgeye büyük istihdam sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Doğalgazı saflaştırma tesisi. Evet. Benim aldığım bilgilere göre gaz çok temiz bir gaz, sadece bir miktar tuz ve bir miktar da su olduğu başka yabancı bir şey yokmuş. Bu çok iyi bir şey diye söylüyorlar. Üç faz halinde yapılıyor, bu birinci fazı tamamladıklarını söylüyorlar. Asıl büyük olan ikinci faz. Birinci faz günlük 10 milyon metreküp. İkinci faz 40 milyon metreküp ama ikinci faza ne zaman başlarlar? Ne zaman biter? Şimdi seçime yetiştirirler. 8-10 bin civarında insan çalışıyor şu anda ama herhalde mayıs ayından sonra bunlar azalacak. Çok hızlı çalışıldı bu rekor bir çalışma gerçekleştirildi, denizin 2 bin 100 metre derinliğinden bin 500 daha aşağıya inildi.