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    • 03.05.2023 12:04
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    Ankara'da vatandaştan 7'li koalisyonun küçük ortağı Ali Babacan'a sert tepki: Güneşi bıraktın çöplükte yer arıyorsun

    Tüm yerli ve milli başarılara karşı çıkan 7’li koalisyonun küçük ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’da vatandaşın büyük tepkisiyle karşılaştı. Bir vatandaş seçim nedeniyle esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Babacan’a AK Parti’den ayrılıp 7’li koalisyonda bulunmasına tepki gösterip, "Şu hareketinden annen memnun mu? Baban memnun mu? Güneşi bıraktınız, çöplükte yer arıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Vatandaştan Ali Babacan’a sert tepki

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a Ankara'da yaptığı esnaf ziyaretleri sırasında bir vatandaştan AK Parti'den ayrılarak Millet İttifakı'na dahil olduğu için tepki geldi. Vatandaş, "Şu hareketinden annen memnun mu? Baban memnun mu? Amcan, dayın, kayınpederin, kayınvaliden memnun mu? Güneşi bıraktınız, çöplükte yer arıyorsunuz. Babacan kendine çok ama çok yazık ettin" dedi.

    Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kala siyasiler şehir şehir, sokak sokak gezerek vatandaşın nabzını tutuyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, Ankara'da vatandaşın nabzını tutmak için sokaktaydı. Ancak Babacan, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

    Bir vatandaş Babacan'a, "Şu hareketinden annen memnun mu? Baban memnun mu? Amcan, dayın, kayınpederin, kayınvaliden memnun mu? Güneşi bıraktınız, çöplükte yer arıyorsunuz. Babacan kendine çok ama çok yazık ettin" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

        ZIR MUHALİF CHP'Lİ FİLYOS'U ÖVÜNCE KAÇACAK YER ARADI
        Türkiye'nin vizyon projeleri birbir hayata geçerken muhalefet cephesinde ise hazımsızlık sürüyor. Gazetecisinden siyasetçisine, yapılan çalışmalardan duydukları rahatsızlığı dile getiriyor.

        Bu isimlerden bir tanesi de DEVA Partisi Lideri Ali Babacan.

        "YILLARDIR AYNI TÜRKÜYÜ ÇALIYORLAR: KARADENİZ'DE DOĞALGAZ BULDUK"
        Ali Babacan, geçtiğimiz yıllarda "Nerede bu Karadeniz'deki doğalgaz?" diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

        Hani bizim Karadeniz'deki doğalgaza ne oldu? Ben onu merak ediyorum. Hani bu sahalar tüm Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacını karşılayacaktı? Ne oldu diye buradan soruyorum. Yıllar geçti. Ta damadın enerji bakanlığı dönemi, hatırlayın 2016 mıydı neydi. 6 yıldır aynı türküyü çalıyorlar: Karadeniz'de doğalgaz bulduk.

        KARADENİZ GAZININ ÇIKARILDIĞI İLÇEYİ ZİYARET ETTİ
        Bu söylemlerinin ardından Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde Karadeniz gazının karaya ulaştırıldığı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine gitti.

        Burada CHP'li Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ne dair Babacan'a bilgi verdi.

        CHP'LİLER ÖVGÜ DOLU SÖZLER SARF ETTİ
        Babacan'a bilgi veren Kantarcı ve Yılmaz'ın doğalgazın işlendiği tesis hakkında övgü dolu sözlerle bahsetmeleri dikkat çekti.

        "8-10 BİN CİVARINDA İNSAN ÇALIŞIYOR"
        Bülent Kantarcı, işletmenin bölgeye büyük istihdam sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

        Doğalgazı saflaştırma tesisi. Evet. Benim aldığım bilgilere göre gaz çok temiz bir gaz, sadece bir miktar tuz ve bir miktar da su olduğu başka yabancı bir şey yokmuş. Bu çok iyi bir şey diye söylüyorlar. Üç faz halinde yapılıyor, bu birinci fazı tamamladıklarını söylüyorlar. Asıl büyük olan ikinci faz. Birinci faz günlük 10 milyon metreküp. İkinci faz 40 milyon metreküp ama ikinci faza ne zaman başlarlar? Ne zaman biter? Şimdi seçime yetiştirirler. 8-10 bin civarında insan çalışıyor şu anda ama herhalde mayıs ayından sonra bunlar azalacak. Çok hızlı çalışıldı bu rekor bir çalışma gerçekleştirildi, denizin 2 bin 100 metre derinliğinden bin 500 daha aşağıya inildi.

        "ZONGULDAK BÖLGENİN PARLAYAN YILDIZI HALİNE GELDİ"
        Deniz Yavuz Yılmaz ise tesis ile birlikte gelen ekonomik haraketlilik sonucu Zonguldak'ın, bölgenin parlayan yıldızı haline geldiğini söyledi.

        ALİ BABACAN'IN YÜZÜ DÜŞTÜ
        Belediye başkanı ve milletvekilinin dakikalarca süren övgü dolu sözleri sonrası Ali Babacan, zor anlar yaşadı ve sessizliğe büründü.

        Yüzü asılan Ali Babacan, danışmanlarından yardım isteyerek bölgeden ayrıldı.



            DOĞALGAZ BİR AY ÜCRETSİZ
            Filyos Limanı'ndaki sondaj çalışmaları, mutlu sonuç vermeye devam ediyor. Türkiye, enerjide bağımlılıktan kurtulma yolunda emin adımlar atıyor.

            Karadeniz'de keşfedilen gazın evlere ulaştırılması çalışmalarında sona gelinirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan müjdeler de peş peşe geldi.

            Erdoğan, 81 ilde evlerde kullanılan doğalgazın 1 aylık süre ile ücretsiz olacağını açıkladı.

            İLK FATURALAR GELMEYE BAŞLADI
            Bu müjdenin ardından 20 milyon doğalgaz abonesi, gözlerini faturaya çevirdi. Milyonlarca doğalgaz abonesini yakından ilgilendiren ücretsiz fatura uygulaması ise ay başı itibarıyla başladı.

            FATURALARDA 0 TL DETAYI
            Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, vatandaşlar evlerine gelen faturalarda 0 (sıfır) TL ile karşılaştı.

            Paylaşılan görüntülerde faturaların Devlet tarafından ödendiği belirtildi.

                "BU FATURANIZA ESAS TUTAR DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMIŞTIR"
                "Karadeniz gazımız hayırlı olsun"                 denilen mesajda ise, "Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı Düzenlemeleri çerçevesinde Devlet tarafından karşılanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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                Haberler Güncel Ankara'da vatandaştan 7'li koalisyonun küçük ortağı Ali Babacan'a sert tepki: Güneşi bıraktın çöplükte yer arıyorsun
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