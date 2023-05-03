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    • 03.05.2023 12:01
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    Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan dokunulmazlık tezkeresi açıklaması

    Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Mustaf Şentop, dokunulmazlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Şentop, “27’nci dönem içinde, makul sınırlar dahilinde olduğu kabul edilemeyecek derecede fazla sayıda dokunulmazlık tezkeresi Başkanlığımıza ulaşmıştır. Bu kapsamda 6’ncı yasama yılındaki 247 yeni tezkereyle birlikte 27’nci dönemin tamamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na gönderilen yasama dokunulmazlığı tezkerelerinin sayısı, maalesef, 2 bin 2’ye ulaşmıştır. Yeni Anayasa için yapılacak çalışmalarda yasama dokunulmazlığı konusunda bir formülün değerlendirilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyim" dedi.

    Şentop’tan dokunulmazlık tezkeresi açıklaması

    Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Mustaf Şentop, dokunulmazlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Şentop, "27'nci dönem içinde, makul sınırlar dahilinde olduğu kabul edilemeyecek derecede fazla sayıda dokunulmazlık tezkeresi Başkanlığımıza ulaşmıştır. Bu kapsamda 6'ncı yasama yılındaki 247 yeni tezkereyle birlikte 27'nci dönemin tamamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilen yasama dokunulmazlığı tezkerelerinin sayısı, maalesef, 2 bin 2'ye ulaşmıştır. Yeni Anayasa için yapılacak çalışmalarda yasama dokunulmazlığı konusunda bir formülün değerlendirilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyim" dedi.

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    Haberler Güncel Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan dokunulmazlık tezkeresi açıklaması
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