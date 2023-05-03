Almanya'da FETÖ ve HDPKK hegemonyası! Teröristler istedi Almanya Başkan Erdoğan'ın afişlerini indirdi! İşte 7'linin Batı'daki ortakları

ALMANYA TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİNİN YUVASI OLDU! ÜLKE KAÇAK FETÖ'CÜ, PKK VE PYD'LİLERLE DOLDU

Türkiye tarafından güncellenen "Terörden Arananlar Listesi"nde yer alan teröristlerin çoğunun yeni adresi Almanya çıktı. FETÖ, PKK ve PYD'li teröristlere adeta kalkan olan Almanya, ülkeyi bu isimlerle doldurdu. İşte Almanya'nın teröre verdiği desteğin açık kanıtı.

Kırmızı kategoriden sonra en çok gri kategoride yer alan isimler Almanya'da ikamet ediyor. İkameti açıkça belli olanların başında, MİT TIR'ları davasında hapis cezasına çarptırılan Can Dündar bulunuyor. Dündar gibi Berlin'de yaşayanların sayısı bir hayli fazla. FETÖ'cülerin bir diğer üs olarak seçtikleri nokta ise ülkenin Hessen Eyaleti.

ABDULLAH AYMAZ

FETÖ'nün "üç büyük abisinden birisi" olan Abdullah Aymaz, Türkiye'den kaçtıktan sonra Almanya imamı oldu. Fetullah'ın imamlarından olan Aymaz döneminde Almanya'daki FETÖ yapılanması çok büyüdü. Zaman Gazetesi eski Avrupa Koordinatörü de olan Aymaz son olarak, FETÖ'nün en kritik isimlerinden biri olan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yerine geçecek kişi diye lanse edilen Mehmet Ali Şengül'ün Hanau kentindeki cenazesinde ortaya çıktı.