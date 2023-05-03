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    • 03.05.2023 14:02
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    • 03.05.2023 14:02
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    Almanya'da FETÖ ve HDPKK hegemonyası! Teröristler istedi Almanya Başkan Erdoğan'ın afişlerini indirdi! İşte 7'linin Batı'daki ortakları

    Son dakika haberleri... 14 Mayıs 2023 seçimlerine kısa bir süre kala 7’li koalisyonun ortaklarından HDP ve FETÖ eliyle AK Parti’ye yeni bir provokasyon girişiminde bulunuldu. Almanya’nın Nürnberg kentine asılan Erdoğan afişleri FETÖ’cü Burak Çopur, Eren Güvercin ve Türkiye düşmanı HDP’li isimlerin itirazıyla indirildi. Bu skandal gelişme ile bir kez daha Almanya’nın teröristlerin hegemonyası altında olduğu gözler önüne serildi.

    takvim.com.tr
    Teröristler istedi Almanya Erdoğan’ın afişlerini indirdi

    Yaklaşık 3 milyon Türk'ün yaşadığı ve 1.5 milyonunun da oy kullandığı Almanya'da teröristler adeta devleti yönetiyor. Almanya'nın Nürnberg kentinde, üzerinde Başkan Erdoğan'ın fotoğrafı bulunan ve belediyenin özel izni ile asılan AK Parti'nin seçim afişleri firari FETÖ'cülerin ısrarlı girişimiyle kaldırıldı.

    Türkçe olarak üzerinde, "Türkiye Yüzyılı için Doğru Zaman Doğru Adam" yazan afişte, "Zamanında Oyunu Kullan" ifadesi ile Almanya'da kayıtlı seçmenlere 9 Mayıs'a kadar sandık başına gitme çağrısı yapıldı. "AK Parti" logosunun yer aldığı afişin altında da "Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Nürnberg" yazıyor.

    FETÖ PAYLAŞIMLARIYLA ALGI OLUŞTURDULAR
    Nürnberg'de asılı Erdoğanlı AK Parti afişleri, FETÖ'cüler tarafından sosyal medyada servis edilip belediyeye teki gösterildi. Türkiye düşmanı HDP'li isimlerin de destek verdiği tepkiler üzerine belediye birkaç kez açıklama yapsa da teröristleri ve Türkiye düşmanı Almanları tatmin etmedi.

        HDP'nin eski Milletvekili Volker Beck, FETÖ'cülerin paylaşımlarını retweet ederek paylaştığı mesajında Nürnberg Belediyesi'ni etiketleyerek "Buna kim izin verir?" diye sordu.

        BELEDİYE CEVAP VERDİ
        Beck'in sorusuna Nürnberg Belediyesi sosyal medya hesabından, "Seçim kampanyası nedeniyle özel kullanım çerçevesinde tarihi kentin dışında 22 Nisan'dan 5 Mayıs'a kadar 25 afişe izin verildi" sözleriyle yanıt verdi.

        Türkiye düşmanı Volker Beck, aldığı cevaba rağmen FETÖ'cü gazeteci Eren Güvercin ve Burak Çopur'un peş peşe attığı mesajları retweet ederek, afişlerin toplatılması için baskı oluşturdu.

        FETÖ'CÜ ÇOPUR'DAN BELEDİYEYE AÇIK MEKTUP
        Erdoğan afişlerinin Nürnberg'e belediyenin onayı ile asılmış olmasına tepki gösteren FETÖ firarisi Duisburg Essen Üniversitesi Öğretim Üyesi Burak Çopur da Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König'e açık bir mektup yazarak belediyenin kararını "cahilce" olarak nitelendirdi. Alçak FETÖ'cü iftiralarla AK Parti ve Erdoğan'ı karaladığı mektubunda "Belediye'nin kararını alaycı ve son derece cahilce bulan tek kişi ben değilim" dedi. Terörist Çopur, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili König'e bu karardan acilen vazgeçme ve pankartları toplama çağrısı yaptı.

            AFİŞLER İNDİRİLDİ
            Çopur daha sonraki paylaşımda ise "Nürnberg şehrinin, Erdoğan afişlerinin asılmasıyla ilgili vermiş olduğu kararı bugün sivil toplum olarak baskı kurup, afişleri belediye tarafından geri toplattık" bilgisini paylaştı. Çopur, Bavyera parlamentosu Milletvekili Cemal Bozoğlu'nun da buna katkı sağladığını bildirdi.

            Yine Augsburg Belediyesi HDP'li Türkiye düşmanı Serdar Akın, "Nürnberg'den Erdoğan afişlerinin indirildiği haberleri geldi" diyerek, belediyenin afişlerin asılmasına izin vermesine tepki gösterdi. Belediye ise izin isteyen her partiye izin verdiklerini yineledi.

            AYNI ALMANYA HDP AFİŞLERİNE İZİN VERDİ
            Başkan Erdoğan'ın afişlerini FETÖ'cüler ve HDP'liler istedi diye indiren aynı Almanya, HDP afişlerine dokunmadı. Söz konusu durum, Almanya'nın FETÖ ve HDPKK hegemonyasında olduğunu gözler önüne serdi.

            ALMANYA TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİNİN YUVASI OLDU! ÜLKE KAÇAK FETÖ'CÜ, PKK VE PYD'LİLERLE DOLDU
            Türkiye tarafından güncellenen "Terörden Arananlar Listesi"nde yer alan teröristlerin çoğunun yeni adresi Almanya çıktı. FETÖ, PKK ve PYD'li teröristlere adeta kalkan olan Almanya, ülkeyi bu isimlerle doldurdu. İşte Almanya'nın teröre verdiği desteğin açık kanıtı.

            Kırmızı kategoriden sonra en çok gri kategoride yer alan isimler Almanya'da ikamet ediyor. İkameti açıkça belli olanların başında, MİT TIR'ları davasında hapis cezasına çarptırılan Can Dündar bulunuyor. Dündar gibi Berlin'de yaşayanların sayısı bir hayli fazla. FETÖ'cülerin bir diğer üs olarak seçtikleri nokta ise ülkenin Hessen Eyaleti.

            ABDULLAH AYMAZ
            FETÖ'nün "üç büyük abisinden birisi" olan Abdullah Aymaz, Türkiye'den kaçtıktan sonra Almanya imamı oldu. Fetullah'ın imamlarından olan Aymaz döneminde Almanya'daki FETÖ yapılanması çok büyüdü. Zaman Gazetesi eski Avrupa Koordinatörü de olan Aymaz son olarak, FETÖ'nün en kritik isimlerinden biri olan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yerine geçecek kişi diye lanse edilen Mehmet Ali Şengül'ün Hanau kentindeki cenazesinde ortaya çıktı.

                ADİL ÖKSÜZ
                FETÖ'nün darbeci sözde "Hava Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz de Almanya'da bulunuyor. FETÖ'nün en kilit isimlerinden biri olan Öksüz'ün, darbe girişiminin ardından kaçtığı Almanya'da örgütün Berlin'deki hücre evlerinde kaldığı tespit edilmişti. Öksüz de Alman gizli servisi tarafından korunuyor. Öksüz'ün yanlışlıkla sınırdışı edilmemesi için dosyasına şerh konulduğu belirtiliyor.

                GRİ KATEGORİDE ARANANLAR... ÖDÜL 500 BİN TL

                ZEKERİYA ÖZ
                FETÖ'nün savcısı Zekeriya Öz, Almanya'ya firar eden onlarca FETÖ'cü hainden sadece biri. Zekeriya'nın Alman istihbaratı BND'ye, Türkiye'nin polis ve yargı sistemleri UYAP ve e-Devlet'in bilgilerini teslim ettiği biliniyor. Vatansız kalan Öz'ün hainliğine karşılık BND'nin koruması altına girdiği, ailesini buraya getirdiği, kızını da burada evlendirdiği biliniyor.

                CAN DÜNDAR
                Almanya'ya kaçmadan önce, FETÖ hainlerinin servis ettiği devlet sırlarını, yayın yönetmenliğini yaptığı gazetede yayınladı. 'Casusluk' ve 'terör örgütüne (FETÖ) yardım' suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Berlin'de FETÖ'nün koruması altında Türkiye'ye ihanet etme karşılığı, ödül üzerine ödül alıyor. Almanların kurduğu kanallarında Türkiye düşmanlığı yapıyor.

                    CEVHERİ GÜVEN
                    FETÖ'nün propaganda imamı... 15 Temmuz ihanetine kadar Türkiye'de, gazetecilik adı altında ihanetler yaptı. Edirne üzerinden kaçarak Avrupa'ya geldi. Hessen'e bağlı Babenhausen'de kurduğu iftira yuvasından devlete ve hükümete yönelik kara propaganda faaliyetleri yürütüyor, SABAH onu, kısa süre önce ihanet yuvasında görüntülemişti.

                    CELAL KARA
                    FETÖ'nün önemli savcılarından... Zekeriya Öz'le birlikte Sarp sınır kapısından kaçış görüntüleri hafızalarımızda. Onun yeni adresi de Almanya. Kumpasçı Celal'in bir dönem de Hollanda'da kaldığı biliniyor.

                    ERCAN KARAKOYUN
                    Gri listenin bir diğer ismi Diyalog ve Eğitim Vakfı Genel Müdürü ve aynı zamanda Fetullah Gülen'in Almanya'daki sözcüsü olan Ercan Karakoyun da Berlin'de yaşıyor. Son olarak Frankfurt'ta düzenlenen uluslararası kitap fuarında görülen Karakoyun, SABAH Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel'e saldırarak yaralamıştı. Karakoyun, Erel'in telefonunu zorla elinden almak istemiş, çalışmasına engel olmuştu.

                        KADİR SANCI
                        FETÖ, Avrupa'da yaşadıkları ülkelerin hakim güçlerine yaranmak için her türlü hainliği yapıyor. Bunlardan biri de üç dini bir araya getirme yani House of One projesi. İslam'ı tahrif etmek için yürütülen projenin baş imamı Kadir Sancı... Ne üzücüdür ki Alman devleti, Türkiye ve dinler arası diyalog toplantılarında çoğu kez onu muhatap alıyor.

                        MAHMUT ÇEBİ
                        Bir dönem Türkiye'de Zaman gazetesinin yayın yönetmenliği görevini yürüten Mahmut Çebi, görevi Ekrem Dumanlı'ya devrederek Almanya'ya gelmişti. Çebi, Avrupa'da Zaman gazetesinin başına geçti. Türkiye karşıtı kara propagandayı yönetenler arasında yer alan Çebi, Hessen Eyaleti'ne bağlı Offenbach'ta yaşıyor.

                        SÜLEYMAN BAĞ
                        Örgütün yayın organı Zaman Avrupa'da bir dönem yayın yönetmeni ve köşe yazarı olarak çalıştı. O da gri kategoride yer alıyor. Alman basını ile ilişkileri koordine etme görevi üstlenen Bağ da pek çok FETÖ'cü gibi Berlin'de yaşıyor. FETÖ'nün dinimizi tahrif etmek için yürüttüğü House of One projesinde de aktif görev üstleniyor.

                            NECDET ÇELİK
                            FETÖ'nün Romanya'daki 'Suçluları Koruma Timi' şefi olarak bilinen Necdet Çelik, son olarak Frankfurt'ta düzenlenen uluslararası kitap fuarında görüldü. Çelik, FETÖ firarisi Cevheri Güven'in katıldığı etkinliği takip eden SABAH Gazetesi ekibini tahrik etmeye çalışan isim olarak dikkat çekti. Frankfurt'ta çalışıyor.

                            MEHMET TOKER
                            Terörden Arananlar listesinin gri kategorisinde FETÖ terör örgütü bağlantısı ile aranan Mehmet Toker, Stuttgart kentinde yaşıyor. Toker, kurduğu telekomünikasyon alanındaki şirketi ile biliniyor. Toker, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hüküm giydi.
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                            Haberler Güncel Almanya'da FETÖ ve HDPKK hegemonyası! Teröristler istedi Almanya Başkan Erdoğan'ın afişlerini indirdi! İşte 7'linin Batı'daki ortakları
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