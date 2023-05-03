Almanya'da FETÖ ve HDPKK hegemonyası! Teröristler istedi Almanya Başkan Erdoğan'ın afişlerini indirdi! İşte 7'linin Batı'daki ortakları

Yaklaşık 3 milyon Türk'ün yaşadığı ve 1.5 milyonunun da oy kullandığı Almanya'da teröristler adeta devleti yönetiyor. Almanya'nın Nürnberg kentinde, üzerinde Başkan Erdoğan'ın fotoğrafı bulunan ve belediyenin özel izni ile asılan AK Parti'nin seçim afişleri firari FETÖ'cülerin ısrarlı girişimiyle kaldırıldı.
Türkçe olarak üzerinde, "Türkiye Yüzyılı için Doğru Zaman Doğru Adam" yazan afişte, "Zamanında Oyunu Kullan" ifadesi ile Almanya'da kayıtlı seçmenlere 9 Mayıs'a kadar sandık başına gitme çağrısı yapıldı. "AK Parti" logosunun yer aldığı afişin altında da "Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Nürnberg" yazıyor.
FETÖ PAYLAŞIMLARIYLA ALGI OLUŞTURDULAR
Nürnberg'de asılı Erdoğanlı AK Parti afişleri, FETÖ'cüler tarafından sosyal medyada servis edilip belediyeye teki gösterildi. Türkiye düşmanı HDP'li isimlerin de destek verdiği tepkiler üzerine belediye birkaç kez açıklama yapsa da teröristleri ve Türkiye düşmanı Almanları tatmin etmedi.