Almanya'da FETÖ ve HDPKK hegemonyası! Teröristler istedi Almanya Başkan Erdoğan'ın afişlerini indirdi! İşte 7'linin Batı'daki ortakları

KADİR SANCI

FETÖ, Avrupa'da yaşadıkları ülkelerin hakim güçlerine yaranmak için her türlü hainliği yapıyor. Bunlardan biri de üç dini bir araya getirme yani House of One projesi. İslam'ı tahrif etmek için yürütülen projenin baş imamı Kadir Sancı... Ne üzücüdür ki Alman devleti, Türkiye ve dinler arası diyalog toplantılarında çoğu kez onu muhatap alıyor.