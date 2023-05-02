Milli Muharip Uçak KAAN dünya basınında: Büyük güç gösterisi! Yunanistan’ı korku aldı

Kaan'ın Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) tarafından geliştirildiğinin altını çizen ajans haberinde şu ifadelere yer verdi;

'TF-X'in prototipi ilk uçuşunu 2023'ün sonunda yapacak. TF-X'in Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 Fighting Falcon uçağının yerini alması ve yabancı ülkelere ihraç edilmesi planlanıyor.'