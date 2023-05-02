Milli Muharip Uçak KAAN dünya basınında: Büyük güç gösterisi! Yunanistan'ı korku aldı
TUSAŞ'ın geliştirdiği Milli Muharip Uçak'ın adı KAAN oldu. Başkan Erdoğan isim babasının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu açıkladı. Yerli ve milli gurur dünya basınında da geniş yer kapladı. Düzenlenen tören için 'büyük bir güç gösterisi' yorumu yapıldı.
Türk havacılığı için tarihi gün gerçekleşti. Savunma sanayinin büyük başarılarından olan Hürkuş ve Milli Muharip Uçak 'Kaan' pistte birlikte yürüdü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milli muharip uçağın isminin Kaan, isim babasının ise MHP lideri Devlet Bahçeli olduğunu söyledi.
Kaan'ın Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) tarafından geliştirildiğinin altını çizen ajans haberinde şu ifadelere yer verdi;
'TF-X'in prototipi ilk uçuşunu 2023'ün sonunda yapacak. TF-X'in Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 Fighting Falcon uçağının yerini alması ve yabancı ülkelere ihraç edilmesi planlanıyor.'
Yunan Etnos ise 'Türkiye: Ülkenin ürettiği yerli savaş uçağının adı KAAN-Erdoğan Batı'ya sert çıktı' başlığını attı.
Haberde 'Türk Cumhurbaşkanı muhtemelen Yunanistan'ı ima ederek 'suyun diğer tarafında' bazılarının rahatsız olduğundan söz etti' denildi.