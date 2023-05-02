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Haberler Dünya Milli Muharip Uçak KAAN dünya basınında: Büyük güç gösterisi! Yunanistan'ı korku aldı

Milli Muharip Uçak KAAN dünya basınında: Büyük güç gösterisi! Yunanistan'ı korku aldı

TUSAŞ'ın geliştirdiği Milli Muharip Uçak'ın adı KAAN oldu. Başkan Erdoğan isim babasının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu açıkladı. Yerli ve milli gurur dünya basınında da geniş yer kapladı. Düzenlenen tören için 'büyük bir güç gösterisi' yorumu yapıldı.

takvim.com.tr
02.05.2023 09:09 - Son Güncelleme: 02.05.2023 09:29
Milli Muharip Uçak KAAN dünya basınında: Büyük güç gösterisi! Yunanistan’ı korku aldı

Türk havacılığı için tarihi gün gerçekleşti. Savunma sanayinin büyük başarılarından olan Hürkuş ve Milli Muharip Uçak 'Kaan' pistte birlikte yürüdü.

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Milli Muharip Uçak KAAN dünya basınında: Büyük güç gösterisi! Yunanistan’ı korku aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milli muharip uçağın isminin Kaan, isim babasının ise MHP lideri Devlet Bahçeli olduğunu söyledi.

Milli Muharip Uçak KAAN dünya basınında: Büyük güç gösterisi! Yunanistan’ı korku aldı

Erdoğan'ın açıklamaları Dünya basınında geniş yer buldu.

Azerbaycan merkezli Trend Haber Ajansı 'Türkiye milli savaş uçağının adını açıkladı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Milli Muharip Uçak KAAN dünya basınında: Büyük güç gösterisi! Yunanistan’ı korku aldı

Kaan'ın Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) tarafından geliştirildiğinin altını çizen ajans haberinde şu ifadelere yer verdi;

'TF-X'in prototipi ilk uçuşunu 2023'ün sonunda yapacak. TF-X'in Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 Fighting Falcon uçağının yerini alması ve yabancı ülkelere ihraç edilmesi planlanıyor.'

Milli Muharip Uçak KAAN dünya basınında: Büyük güç gösterisi! Yunanistan’ı korku aldı

Yunan Etnos ise 'Türkiye: Ülkenin ürettiği yerli savaş uçağının adı KAAN-Erdoğan Batı'ya sert çıktı' başlığını attı.

Haberde 'Türk Cumhurbaşkanı muhtemelen Yunanistan'ı ima ederek 'suyun diğer tarafında' bazılarının rahatsız olduğundan söz etti' denildi.

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