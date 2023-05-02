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    • 02.05.2023 08:43
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    • 02.05.2023 08:45
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    Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 12 şüpheli gözaltında

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kamu kurumlarına yerleştirilmelerinde rol aldıkları tespit edilen toplam 14 şüpheli hakkında Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi. 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    AJANSLAR
    9 ilde düğmeye basıldı: 12 gözaltı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 12'si yakalandı.

    ŞÜPHELİLERİN 5'İ GÖREVDE
    Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adalet teşkilatı yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt üyelerinin kamu kurumlarına yerleştirilmesini sağladıkları tespit edilen 5'i görevde, 1'i ihraç ve 8 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında Ankara merkezli 9 ilde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca gözaltı kararı verildi. 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere devam edildiği bildirildi.

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