Kılıçdaroğlu'nun provokasyonu sonrası CHP'li Gürsel Tekin'den "Alevilik bir dindir" açıklaması: "Cehaletin su yüzüne çıkışı adlı çalışma"

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla destek verdiği 7'li koalisyonun yıkım odaklı kirli siyasetine maruz kalıyor.
"CEHALETİN SU YÜZÜNE ÇIKIŞI ADLI ÇALIŞMA" | VİDEO İZLE
Siyaseten sıkışan yıkım ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine alan açmak adına geçtiğimiz günlerde toplumun sinir uçlarıyla oynayan kirli provokasyonlar sahneledi.
Kılıçdaroğlu önce "Milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor" iftirasını ortaya attı. Ancak bu çıkışın esas amacının 'Kürtler' değil HDPKK ile yapılan karanlık işbirliğini meşrulaştırma çabası olduğu anlaşıldı.
Şu sıralar PKK elebaşlarının övgüsüne mazhar olan Kılıçdaroğlu'nun zaman ayarlı bu çıkışı sonrası akıllara 'Talimat Kandil'den mi?' sorusu geldi.
ŞİMDİ DE ALEVİ PROVOKASYONU: AMACI ÇATIŞMA ORTAMI OLUŞTURMAK
Seçimlere günler kala çatışma ortamı oluşturmak isteyen Kılıçdaroğlu, 'Kürt' provokasyonundan sonra bu kez de 'Alevi' provokasyonu sahneledi.
Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 3 dakikalık skandal bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de mezhep tartışmalarının yaşandığını, sistemin ayrıştırıcı olduğunu, "Alevi olmaz" denildiğini iddia ederek akılalmaz bir algı operasyonuna imza attı.
Gençlerin aklını bulandırmaya niyetlenen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;
Tek bir oyla bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından, bataklığa dönüştürlen Orta Doğu'dan çekip çıkaracaksın. Ait olduğu yere taşıyacaksın. Artık kimlikleri konuşmayacağız, başarıları konuşacağız. Artık ayrışmaları ve farklılıkları konuşmayacağız, ortak hayallerimizi konuşacağız. "Alevi olmaz" diyen bu sisteme, doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan diyecek misin? Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın? Gelin bu eşiği hep birlikte aşalım.