Kılıçdaroğlu'nun provokasyonu sonrası CHP'li Gürsel Tekin'den "Alevilik bir dindir" açıklaması: "Cehaletin su yüzüne çıkışı adlı çalışma"

ALEVİLİĞİ VE SÜNNİLİĞİ DİN OLARAK İLAN ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı Alevi provokasyonu sonrası CHP'nin İslam konusunda ne kadar bilgisiz olduğu bir kez daha ortaya çıktı. CHP'nin sözcülüğüne soyunan Habertürk'te katıldığı bir programda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada tepki çeken 'Alevi' başlıklı videosu üzerine konuştu. Türkiye'nin yıllar evvel rafa kaldırdığı mezhep tartışmalarına yeni boyut getiren Gürsel Tekin, "Ben sayın Kılıçdaroğlu'nu gerçekten tanımanızı isterim. Böyle bir insana bu suçlamalar olur mu?" ifadeleriyle yaptığı paylaşımdan ötürü eleştirilen Kılıçdaroğlu'nu savundu.

"İNANCINIZI SEÇEBİLİYOR MUSUNUZ"

"İnancını kim seçebilir, ananızı babanızı seçebiliyor musunuz? Dilinizi inancınızı seçebiliyor musunuz?" şeklinde açıklamalarıyla Aleviliği bir din olarak ilan eden Tekin, "Kaldı ki Alevilik çok kıymetli bir dindir. Sünnilik de dindir. Kardeşiz, iç içe büyümüşüz." ifadelerini kullandı.



Tekin'in açıklamalarına sosyal medyadan tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları: