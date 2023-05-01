Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Şırnak'ta intikal esnasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk ve Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Koçak ile Tel Abyad bölgesinde meydana gelen patlamada şehit olan polis memurları Resul Barutçu ve Özgür Barçın'ın ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
- Güncel
- 01.05.2023 12:55
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- Son Güncelleme:
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- 01.05.2023 12:55
Başkan Erdoğan şehit asker ve polislerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan askerlerin ve Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde şehit olan polislerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
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