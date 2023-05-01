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    • 01.05.2023 12:55
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    • 01.05.2023 12:55
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    Başkan Erdoğan şehit asker ve polislerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan askerlerin ve Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde şehit olan polislerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan şehit asker ve polislerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi
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