Son dakika: 7'li koalisyona "Konuşamayanlar" animasyonu!

Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerinden birine hazırlanıyor. Seçimlerde yarışacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları belirlendi.
Listelerin hazırlanmasının ardından siyasiler canla başla çalışmaya başladı.
Siyasetin gündemi bir hayli yoğunken, Kurtuba TV isimli YouTube kanalı vatandaşların yüzünü yapılan animasyonlarla bir nebze de olsa güldürüyor.
KONUŞAMAYANLAR'DA BU HAFTA: İÇERİDEN CANLI BAĞLANANLAR, SİFON ÇEKENLER, SAKİN KALANLAR...
'Konuşamayanlar' isimli animasyonda Kılıçdaroğlu'nun vaatleri ve 7'li koalisyonun birbirine zıt anlayışları işlendi.