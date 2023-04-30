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    • 30.04.2023 18:37
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    Son dakika: 7'li koalisyona "Konuşamayanlar" animasyonu!

    7’li koalisyonun masasında yaşanan belirsizlikler, kavgalar “Konuşamayanlar” isimli programla tiye alındı. Geçtiğimiz günlerde Ali Babacan ve Meral Akşener için yapılan parodi bu kez tüm masa üyeleri için yapıldı. Beğeni rekorları kıran animasyonda Kılıçdaroğlu'na açıkça desteğini ilan eden HDP'nin ortaklarla ilişkileri, Kılıçdaroğlu'nun her şeye "yardımcı atama" konusu, İmamoğlu-Yavaş bilinmezliği, küçük ortakların büyük kavgası işlendi.

    takvim.com.tr
    7’li koalisyona Konuşamayanlar animasyonu!

    Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerinden birine hazırlanıyor. Seçimlerde yarışacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları belirlendi.

    Listelerin hazırlanmasının ardından siyasiler canla başla çalışmaya başladı.

    Siyasetin gündemi bir hayli yoğunken, Kurtuba TV isimli YouTube kanalı vatandaşların yüzünü yapılan animasyonlarla bir nebze de olsa güldürüyor.

    KONUŞAMAYANLAR'DA BU HAFTA: İÇERİDEN CANLI BAĞLANANLAR, SİFON ÇEKENLER, SAKİN KALANLAR...

    'Konuşamayanlar' isimli animasyonda Kılıçdaroğlu'nun vaatleri ve 7'li koalisyonun birbirine zıt anlayışları işlendi.

        "Konuşamayanlar'da bu hafta: İçeriden canlı bağlananlar, sifon çekenler, sakin kalanlar.." notuyla paylaşılan videoyu izleyenler kendilerini gülmekten alamadı.

        İZLEYENLERİ KIRDI GEÇİRDİ
        Hasan Can Kaya'ya benzetilen komedyen 7'li koalisyonun liderleriyle birer birer dalga geçti.

        Ayrıca animasyonda Kılıçdaroğlu'na açıkça desteğini ilan eden HDP'nin ortaklarla ilişkileri, Kılıçdaroğlu'nun her şeye "yardımcı atama" konusu, İmamoğlu-Yavaş bilinmezliği, küçük ortakların büyük kavgası işlendi.

        Video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
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        7’li koalisyona Konuşamayanlar animasyonu!
        Haberler Güncel Son dakika: 7'li koalisyona "Konuşamayanlar" animasyonu!
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