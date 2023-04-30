Temel Karamollaoğlu'ndan İzmir'de 'Sivas' gafı! Karamollaoğlu konuştu İzmirliler alkol yudumlayarak dinledi

14 Mayıs 2023 seçimlerine kısa bir süre kala siyasi partiler mitinglerine hız verdi. 7'li koalisyon bugün İzmir'de miting düzenliyor. Mitingde birbirine benzemez siyasi parti başkanları ve Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu da konuşuyor.
Ancak konuşması en çok dikkat çeken isim Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu. Birbirine benzemez parti sözümüzü doğrulayan açıklama Temel Karamollaoğlu'ndan geldi. Karamollaoğlu, İzmir'deki konuşmasına "Esselamüaleyküm" diye başlarken şehirleri karıştırıp Sivas dedi.
Çok kısa bir sürede durumu fark eden Karamollaoğlu, "İnsanın aklına hemen şehri geliyor" diyerek gafını toparlamaya çalıştı.
Karamollaoğlu'nun ifadesi sonrası vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.
ALKOL MASALARINDA MEZE OLDU
Öte yandan bazı İzmirlilerin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasını alkol alarak dinlediği görüldü.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ
Alkol görüntülerine sosyal medyada tepki gösterildi.