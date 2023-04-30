Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.04.2023 17:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.04.2023 17:29
    ABONE OL

    Temel Karamollaoğlu'ndan İzmir'de 'Sivas' gafı! Karamollaoğlu konuştu İzmirliler alkol yudumlayarak dinledi

    Son dakika haberleri... 7'li koalisyonun İzmir'de düzenlediği mitinge katılan Temel Karamollaoğlu, vatandaşları selamlarken "Selamın aleyküm Sivas" ifadesini kullandı. Gafını son dakikada fark eden Karamollaoğlu, toparlamak için memleket edebiyatı yaptı. Öte yandan bazı İzmirlilerin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun konuşmasını alkol alarak dinlediği görüldü.

    takvim.com.tr
    Temel Karamollaoğlu’ndan İzmir’de ’Sivas’ gafı!

    14 Mayıs 2023 seçimlerine kısa bir süre kala siyasi partiler mitinglerine hız verdi. 7'li koalisyon bugün İzmir'de miting düzenliyor. Mitingde birbirine benzemez siyasi parti başkanları ve Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu da konuşuyor.

    Ancak konuşması en çok dikkat çeken isim Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu. Birbirine benzemez parti sözümüzü doğrulayan açıklama Temel Karamollaoğlu'ndan geldi. Karamollaoğlu, İzmir'deki konuşmasına "Esselamüaleyküm" diye başlarken şehirleri karıştırıp Sivas dedi.

    Çok kısa bir sürede durumu fark eden Karamollaoğlu, "İnsanın aklına hemen şehri geliyor" diyerek gafını toparlamaya çalıştı.

    Karamollaoğlu'nun ifadesi sonrası vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

    ALKOL MASALARINDA MEZE OLDU
    Öte yandan bazı İzmirlilerin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasını alkol alarak dinlediği görüldü.

    SOSYAL MEDYADA TEPKİ
    Alkol görüntülerine sosyal medyada tepki gösterildi.

        Bazı kullanıcılar "Sen bunları yaşayacak adam mıydın be Temel Dede" derken bazıları ise "Birbirine benzemez derken tam olarak bundan bahsediyorduk" ifadelerini kullandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Bahçeli’den önemli açıklamalar
        Haberler Güncel Temel Karamollaoğlu'ndan İzmir'de 'Sivas' gafı! Karamollaoğlu konuştu İzmirliler alkol yudumlayarak dinledi
            loading
            SON DAKİKA