Temel Karamollaoğlu'ndan İzmir'de 'Sivas' gafı! Karamollaoğlu konuştu İzmirliler alkol yudumlayarak dinledi

Ancak konuşması en çok dikkat çeken isim Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu. Birbirine benzemez parti sözümüzü doğrulayan açıklama Temel Karamollaoğlu'ndan geldi. Karamollaoğlu, İzmir'deki konuşmasına "Esselamüaleyküm" diye başlarken şehirleri karıştırıp Sivas dedi.

Çok kısa bir sürede durumu fark eden Karamollaoğlu, "İnsanın aklına hemen şehri geliyor" diyerek gafını toparlamaya çalıştı.

Karamollaoğlu'nun ifadesi sonrası vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

ALKOL MASALARINDA MEZE OLDU

Öte yandan bazı İzmirlilerin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasını alkol alarak dinlediği görüldü.