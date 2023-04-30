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    • 30.04.2023 18:27
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    PKK-PYD Türkiye'yi kana bulayacaktı! Bombalı saldırı planı bozguna uğratıldı: 2 şehidimiz var

    PKK-PYD terör örgütünün Türkiye'yi kana bulama planı bozguna uğratıldı. Bombalı eylemlerde kullanılacak malzemeler Şanlıurfa Akçakale sorumluluk bölgesinde bulunan Tel Abyad'da yakalandı. Patlayacılara müdahele edildiği sırada 2 polis memuruz şehit düştü. Konuya ilişkin Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada "Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    Suriye’nin kuzeyinden acı haber! Şehitlerimiz var

    Şanlıurfa Valiliği, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde 2 polis memurunun şehit olduğunu bildirdi.


    Valilikten yapılan açıklamada, Akçakale sorumluluk bölgesinde bulunan Tel Abyad bölgesi polis noktasında yapılan arama tarama çalışmalarında patlayıcı maddenin infilak ettiği belirtildi.

    Açıklamada, şöyle denildi:

    "PKK-PYD terör örgütünün ülkemiz genelinde yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanacağı patlayıcı malzemeler tespit edilmiş olup, olaya müdahale esnasında bu patlayıcı maddeler infilak etmiştir. Olay esnasında 2 polis memurumuz ile 1 yerel polis memuru şehit olmuştur. 4'ü yerel olmak üzere toplam 11 polis memuru hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı polislerimiz Akçakale Devlet Hastanesine intikal ettirilmiş olup, tedavilerine başlanılmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

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    Haberler Güncel PKK-PYD Türkiye'yi kana bulayacaktı! Bombalı saldırı planı bozguna uğratıldı: 2 şehidimiz var
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