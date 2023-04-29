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    • 29.04.2023 17:37
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    Emine Erdoğan’dan TEKNOFEST paylaşımı: "Ülkemizin kalbi TEKNOFEST kuşağıdır"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından TEKNOFEST'le ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "TEKNOFEST uzayın, havacılığın, bilimin ve teknolojinin, TEKNOFEST kuşağı ise ülkemizin kalbi. Gözlerinde gelecek olan genç mucitlerimiz var oldukça, yerli ve milli teknoloji vizyonumuz da ilelebet yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Emine Erdoğan’dan TEKNOFEST paylaşımı!

    Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, üçüncü gününde Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TEKNOFEST'le ilgili sosyal medya paylaşım yaptı.

    Emine Eroğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Gençlerimizin bilim ve teknoloji tutkusu, istikbalimizin altın anahtarı. Her sene heyecanla beklediğimiz TEKNOFEST 2023 coşkusunu, Azerbaycan Devlet Başkanı ve değerli eşi, dostum Mehriban Aliyeva ile paylaştık."

    ÜLKEMİZİN KALBİ TEKNOFEST KUŞAĞIDIR
    "TEKNOFEST uzayın, havacılığın, bilimin ve teknolojinin, TEKNOFEST kuşağı ise ülkemizin kalbi. Gözlerinde gelecek olan genç mucitlerimiz var oldukça, yerli ve milli teknoloji vizyonumuz da ilelebet yaşayacaktır. Festivale katkı sağlayan herkesi kutluyor, genç kardeşlerimize başarılar diliyorum. Ülkemizin ilk uzay yolcularını da gönülden tebrik ediyorum."

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    Başkan Erdoğan’dan TEKNOFEST’te tarihi açıklamalar
    Haberler Güncel Emine Erdoğan’dan TEKNOFEST paylaşımı: "Ülkemizin kalbi TEKNOFEST kuşağıdır"
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