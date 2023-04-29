Dünya gündeminde birinci sırada! Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk taze yakıt getirildi!





-Al Jazeera: Erdoğan, Putin'e Türk nükleer santralinde yardımları için teşekkür ediyor. Türkiye artık büyük oynuyor.



-Wall Street Journal: Kremlin, Rus nükleer güç deviyle küresel etkisini genişletiyor. Türkiye ise yeni yer aldığı ligde sükse yapıyor.



-Euronews: Türkiye'nin yeni amiral gemisi ilk nükleer santrali büyük bir şovla açılışını yaptı.



-The Moscow Times: Putin ve Erdoğan, Rusya'nın Türkiye'de inşa ettiği nükleer santrali açtı.



-CNN: Türkiye nükleer güç oluyor. Bölgedeki dengeler Türkiye lehine değişiyor.



-La Prensalatina: Erdoğan ve Putin, Türkiye'nin ilk nükleer santralinde işbirliğini memnuniyetle karşıladı. Akkuyu büyük bir meydan okuma.



-Bloomberg: Türkiye nükleer için start verdi.



-BBC: Türkiye'nin nükleer gücü devreye giriyor.