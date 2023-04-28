Bir CHP’li belediyenin daha yapmadığını Bakanlık tamamladı! Başkan Erdoğan talimat verdi bugün açılıyor! Türkiye’nin 4. Büyük köprüsü!

'TRAFİK YÜKÜNÜ BÜYÜK ÖLÇÜDE RAHATLATACAK'

Türkiye'ye ulaştırma ve iletişim alanında çağ atlatan nice dev eserlere imza atmaya devam edeceklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'nin en bereketli toprakları Çukurova'nın kalbinde yer alan Adana, tarımsal ve sanayi üretimiyle bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Batı Akdeniz ile İç Anadolu bölgelerini, Güneydoğu Anadolu ve GAP bölgesine bağlayan transit trafiğe de hizmet veren Adana, ulaşım açısından çok önemli bir kavşak noktası. Hızla büyüyen şehrin nüfusu 2 milyonu aştı ve araç sahipliği de önemli ölçüde arttı. Bu nedenle Adana'nın şehir içi trafiğinin düzenlenmesi çalışmaları kapsamında Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü hayata geçirdik. Adana'daki trafik yükünü büyük ölçüde rahatlatacak bu köprü inşaatında sona geldik. Burada da maalesef vizyonsuz, iş bilmez CHP klasiği var. Bir önceki Cumhur İttifakı büyükşehir belediyemiz tarafından yapımına başlanan köprümüz, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı durdurulmuş ve askıya alınmıştı. Bu projeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla devraldık ve bakanlık olarak tamamladık. 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi, onlara yakışır bir eserle andığımız için gurur duyuyoruz."