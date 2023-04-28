Bir CHP’li belediyenin daha yapmadığını Bakanlık tamamladı! Başkan Erdoğan talimat verdi bugün açılıyor! Türkiye’nin 4. Büyük köprüsü!

Adanalıların şehir içi trafiğini rahatlatacak 1669 metre uzunluğuyla Türkiye'nin 4. büyük köprüsü Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bugün saat 17.00'da hizmete giriyor. Adana'yı ikiye bölen nehrin tamda üzerinde konuşlandırılan köprü, Çukurova Üniversitesi, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve mevcut Adana-Mersin Otoyolu'na kesintisiz bağlantı sağlayarak trafiği yüzde 30 rahatlatacak.
TEMELİ 2016 YILINDA ATILMIŞTI
Köprünün temelini 2016 yılında MHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü attı ancak 2019 yerel seçimlerinde göreve gelen CHP'li Zeydan Karalar köprüyü yapmayacağını açıkladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA İNŞASI DEVAM ETTİ
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 20 Ağustos 2020'de ihaleye çıkarılıp, yapımına ağustos 2021'de tekrar başlanılan köprüye 700 milyon TL'lik kaynak aktarımı yapıldı.
'MÜHENDİSLİĞİMİZİN GURUR VE YÜZ AKI'
"Seyhan Nehri'nin üzerine gerdanlık gibi bir köprü inşa ederek, Akdeniz'in incisi güzel Adana'mızı dev bir esere daha kavuşturuyoruz" diyen en Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de mühendisliğimizin gurur ve yüz akı projelerinden birisidir" dedi.