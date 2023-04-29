GÜN BOYU YOĞUNLUK OLUŞTU

'Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde akşam 20.00 itibariyle araç geçişleri başladı. Köprünün açılışının ardından köprüde yoğunluk da oluştu. Bugün Adana'da binlerce vatandaş köprüyü kullandı. Köprüyü kullanan Şükran Kaya, "Geçen ayki yoğunlukla şimdiki bir mi? Çok iyi oldu bu köprü. Yapımında emeği geçenlerden Allah razı olsun. Çok memnun olduk" dedi.