Adanalıların şehir içi trafiğini rahatlatacak 1669 metre uzunluğuyla Türkiye'nin 4. büyük köprüsü "Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans katılımıya dün açıldı. Adana'yı ikiye bölen nehrin tamda üzerinde konuşlandırılan köprü, Çukurova Üniversitesi, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve mevcut Adana-Mersin Otoyolu'na kesintisiz bağlantı sağlayarak trafiği yüzde 30 rahatlatacak.
TEMELİ 2016 YILINDA ATILMIŞTI
Köprünün temelini 2016 yılında MHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü attı ancak 2019 yerel seçimlerinde göreve gelen CHP'li Zeydan Karalar köprüyü yapmayacağını açıkladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA İNŞASI DEVAM ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat devreye girmesi ile proje Ulaştırma Bakanlığına devredildi. Proje için 700 milyon lira kaynak aktarıldı. 20 Ağustos'ta 2020 yılında Erdoğan'ın onayından sonra ihaleye çıkarılan köprünün inşasına başlanıldı.