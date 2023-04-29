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    • 29.04.2023 18:24
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    Türkiye'nin en uzun 4. köprüsü dün açıldı: Adanalılar yoğunluk oluşturdu | CHP'li belediye yapamayınca Bakanlık yaptı!

    Temeli 2016 yılında atılan ancak 2019’da göreve gelen CHP’li Zeydan Karalar’ın yapmayacağını açıklamasıyla Bakanlığın devreye girdiği Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans ile katılımıyla hizmete açıldı. ‘Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde araç geçişleri başlarken köprüde gün boyu yoğunluk oluştu. Konuya ilişkin konuşan vatandaşlardan Cumali Kodaman Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, “Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bu belediye başkanı yapamadı ama gurur duyuyorum Adanalı olarak” dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Türkiye’nin en uzun 4. köprüsü’nde yoğunluk!

    Adanalıların şehir içi trafiğini rahatlatacak 1669 metre uzunluğuyla Türkiye'nin 4. büyük köprüsü "Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans katılımıya dün açıldı. Adana'yı ikiye bölen nehrin tamda üzerinde konuşlandırılan köprü, Çukurova Üniversitesi, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve mevcut Adana-Mersin Otoyolu'na kesintisiz bağlantı sağlayarak trafiği yüzde 30 rahatlatacak.

    TEMELİ 2016 YILINDA ATILMIŞTI
    Köprünün temelini 2016 yılında MHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü attı ancak 2019 yerel seçimlerinde göreve gelen CHP'li Zeydan Karalar köprüyü yapmayacağını açıkladı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA İNŞASI DEVAM ETTİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat devreye girmesi ile proje Ulaştırma Bakanlığına devredildi. Proje için 700 milyon lira kaynak aktarıldı. 20 Ağustos'ta 2020 yılında Erdoğan'ın onayından sonra ihaleye çıkarılan köprünün inşasına başlanıldı.

        GÜN BOYU YOĞUNLUK OLUŞTU
        'Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde akşam 20.00 itibariyle araç geçişleri başladı. Köprünün açılışının ardından köprüde yoğunluk da oluştu. Bugün Adana'da binlerce vatandaş köprüyü kullandı. Köprüyü kullanan Şükran Kaya, "Geçen ayki yoğunlukla şimdiki bir mi? Çok iyi oldu bu köprü. Yapımında emeği geçenlerden Allah razı olsun. Çok memnun olduk" dedi.

        "BELEDİYE BAŞKANI YAPAMADI"
        Cumali Kodaman ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bu belediye başkanı yapamadı ama gurur duyuyorum Adanalı olarak" diye konuştu.

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        Haberler Güncel Türkiye'nin en uzun 4. köprüsü dün açıldı: Adanalılar yoğunluk oluşturdu | CHP'li belediye yapamayınca Bakanlık yaptı!
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