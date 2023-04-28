Son dakika: TÜGVA kumpasçısı Ramazan Aydoğdu hakkında karar! Kumpas kurduğu belgelendi

Türkiye Gençlik Vakfı'ndan (TÜGVA) hukuka aykırı şekilde ele geçirilen verilerin tahrif edilerek ekleme ve çıkarmalar yapılıp tamamen değiştirilerek sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili soruşturmada tutuklanan Ramazan Aydoğdu hakkında iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun, "Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma Yok Etme, Erişilmez Kılma", "Sisteme Veri Yerleştirme" ve "Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" suçlarını işlediğine dikkat çekildi.
İddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun 12 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Ramazan Aydoğdu'nun; Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 244-2 maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 5 yıl 3 ay, TCK'nun 136-1 maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle de 7 yıl hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
CİHAN YÜCEL DE SANIK
İddianamede; sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Metin Cihan mahlasını kullanan Cihan Yücel sanık olarak yer alıyor. İddianamede; Cihan Yücel'in, "Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" suçlarını işlediğine dikkat çekiliyor. Cihan Yücel'in yurt dışında firarda olduğu biliniyor.
VERİLERDE DEĞİŞTİRME YAPILDIĞI BİLİRKİŞİ RAPORUYLA BELGELENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun TÜGVA'dan ele geçirdiği verilerde değiştirme yaptığı bilirkişi raporuyla tespit edildi.
İddianamede; Ramazan Aydoğdu ve Cihan Yücel'in sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesaplarının incelendiğine dikkat çekildi.