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    Ankara - Moskova hattında kritik zirve! Başkan Erdoğan - Putin görüşmesinin detayları belli oldu: Rus turistler için yeni ödeme sistemi

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen görüşmenin detayları belli oldu. Rus turistler için yeni ödeme sistemi konusunda mutabakata varıldı. Öte yandan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine katılan Rusya Devlet Başkanı Putin “Her iki ülkeyi de birbirinin pazarlarında ve turizmde daha aktif olmaya teşvik edeceğiz ve bunun için uçuş sayısını artırma kararı aldık.” demişti.

    Erdoğan - Putin görüşmesinin detayları belli oldu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen görüşmenin detayları belli oldu.

    Putin arasında yapaılan görüşme sonrası Rus turistler için ek seferde mutabakata varıldı.

    Rus turistler için yeni ödeme sistemi konusunda mutabakata varıldı.

    YENİ ÖDEME SİSTEMİ NASIL OLACAK?
    Rus turistler 'Debit kart' ile hesaplarındaki parayı kullanabilecek.




    PUTİN DÜN İLK SİNYALİ VERMİŞTİ
    Rusya Devlet Başkanı Putin, dün canlı bağlantı yöntemiyle katıldığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'nde konuşmuştu.

    Türkiye'yi geçen yıl 5 milyondan fazla Rus turistin ziyaret ettiğini vurgulayan Putin, "Her iki ülkeyi de birbirinin pazarlarında ve turizmde daha aktif olmaya teşvik edeceğiz ve bunun için uçuş sayısını artırma kararı aldık." demişti.
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    Haberler Güncel Ankara - Moskova hattında kritik zirve! Başkan Erdoğan - Putin görüşmesinin detayları belli oldu: Rus turistler için yeni ödeme sistemi
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