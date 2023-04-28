Ankara - Moskova hattında kritik zirve! Başkan Erdoğan - Putin görüşmesinin detayları belli oldu: Rus turistler için yeni ödeme sistemi







PUTİN DÜN İLK SİNYALİ VERMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün canlı bağlantı yöntemiyle katıldığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'nde konuşmuştu.

Türkiye'yi geçen yıl 5 milyondan fazla Rus turistin ziyaret ettiğini vurgulayan Putin, "Her iki ülkeyi de birbirinin pazarlarında ve turizmde daha aktif olmaya teşvik edeceğiz ve bunun için uçuş sayısını artırma kararı aldık." demişti.