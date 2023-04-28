AZ PRİMLE EMEKLİLİK MODELİ! Bağ-Kur'lular ve kadınlara kolay emeklilik yolları! Kısmi emeklilikte şartlar değişir mi?
4 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolunu açan EYT düzenlemesinin ardından emeklilikte yeni reform hazırlıkları başladı. Bu kapsamda prim kolaylığı ve yaş destekleri masada. Çalışmalarda kısmi emeklilik konusu da masaya yatırılacak. İşte detayları...
EYT yasasıyla 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlara yaş şartının kaldırılmasının ardından, emeklilikte yeni reform hamleleri için kollar sıvandı. Kadınlar ve Bağ-Kur'lular başta olmak üzere emekliliği kolaylaştıracak önemli adımlar atılacak.
BİLGİN SİNYALİ VERDİ
Reform kapsamında ele alınacak konulardan birini de Bağ-Kur'luların emeklilik sistemi oluşturacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün bu konuya değinerek, küçük işletmelerin sahipleri için emeklilik prim gün sayısının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti, "Bu konu önümüzde. İlk fırsatta yapacağımız düzenlemelerden biri bu olacak" dedi.
KISMİ EMEKLİLİKTE ŞARTLAR DEĞİŞİR Mİ?
SSK'lılarda kısmi emeklilik için istenen prim gün sayısı ilk sigortalı olunan tarihe göre farklılık gösteriyor. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlarda 3600 olan prim gün şartı, bu tarihten sonra iş hayatına atılanlarda 4500'e çıkıyor.
Bağ-Kur'lularda ise tarih fark etmeksizin kısmi emeklilik için 5400 prim gününün tamamlanması gerekiyor. Burada da prim gün şartının indirilmesi bekleniyor. Bu durumda Bağ-Kur'lularda kısmi emeklilik için gereken prim gün sayısı 5400 günden 4500 ya da 3600 yapılabilecek.