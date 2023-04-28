AZ PRİMLE EMEKLİLİK MODELİ! Bağ-Kur’lular ve kadınlara kolay emeklilik yolları! Kısmi emeklilikte şartlar değişir mi?

Bağ-Kur'lularda ise tarih fark etmeksizin kısmi emeklilik için 5400 prim gününün tamamlanması gerekiyor. Burada da prim gün şartının indirilmesi bekleniyor. Bu durumda Bağ-Kur'lularda kısmi emeklilik için gereken prim gün sayısı 5400 günden 4500 ya da 3600 yapılabilecek.