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    • 28.04.2023 18:01
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    • 28.04.2023 18:01
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    Hudut kartalları Yunanistan ve Suriye sınırında 4'ü FETÖ ve PKK 6 kişiyi yakaladı!

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'ye Yunanistan'dan zorla gönderilmeye çalışılan 4 kişi ile Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Hudut kartalları 4’ü FETÖ ve PKK 6 kişiyi yakaladı!

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'ye Yunanistan'dan zorla gönderilmeye çalışılan 4 kişi ile Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

    HUDUT KARTALLARI 6 KİŞİYİ ENSELEDİ
    MSB'den yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 4 kişi ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan 2'sinin FETÖ ve 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisi verildi.

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    Haberler Güncel Hudut kartalları Yunanistan ve Suriye sınırında 4'ü FETÖ ve PKK 6 kişiyi yakaladı!
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