Hudut kartalları Yunanistan ve Suriye sınırında 4'ü FETÖ ve PKK 6 kişiyi yakaladı!

HUDUT KARTALLARI 6 KİŞİYİ ENSELEDİ

MSB'den yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 4 kişi ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan 2'sinin FETÖ ve 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisi verildi.

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