Başkan Erdoğan'dan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılışında önemli açıklamalar! Petrol müjdesi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılışında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

- "Adanamız'ın da yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yapacağımız 650 bin yeni konutla deprem bölgesindeki şehirlerimiz 1 yıl içinde ayağa kaldıracağız."



- "Adana'da temelini atarak inşasına başladığımız konut sayısı 1628'i buldu."

- "1 yıl içinde Adanalı vatandaşlarımıza yeni evlerinin anahtarlarını vereceğiz. Bu arada şehrimizin diğer ihtiyaçlarını da ihmal etmiyoruz. Nitekim bugün Adanamız'a yeni bir eser kazandırmanın sevinciyle bir aradayız."

- "Batı Akdeniz'i İç Anadolu'ya, Güney Anadolu'yu ve GAP'a bağlayan transit yük Adanamız'dadır. Şehrimizin trafik yükünü azaltacak pek çok yatırımı hayata geçirdik. Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü de bugün hizmete alıyoruz."

- "Uzunluğu 1700 metre olan 23 tabliyeden oluşan 3 gidiş-3 geliş 6 şeride sahip bu köprümüzün bünyesinde iki hatlı bir demiryolu da yer alıyor."

- "Artık Adana'nın kuzey bölgesindeki stadyum, üniversiteler, şehir hastanesi ve otoyolla şehir diğer kısımları arasındaki ulaşım çok daha kolaylaşacaktır. 2 milyar 340 milyon liralık bir yatırım olan bu proje Adanamıza ve ülkemize yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecektir."

'BAŞKA AÇILIŞLAR YAPMAYI DA PLANLIYORUZ'

- "Hızlı tren hattı ve Çukurova Havalimanı başta olmak üzere inşası süren ulaştırma yatırımlarıyla Adanamızı geliştirmeyi sürdüreceğiz. Adanamızda daha başka açılışları yapmayı da planlıyoruz. Adana'nın en önemli miraslarından 116 yıllık Milli Mensucat Fabrikası'nın müzeye dönüştürme çalışmalarının son etabıydı. Müzemizin de şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

- "21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yapmadık. Ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini tamamlarken bir yandan da birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmenin mücadelesini verdik."

- "Adana kardeşliğin kıymetini çok iyi bilir. Türkiye Yüzyılı'nın eşiğindeki ülkemizin her şehri gibi Adana da artık etnik ve mezhebi ayrımcılıklardan uzak bir şekilde tüm vaktini güvenli, huzurlu, müreffeh geleceği için harcamak istiyor."

- Adana'nın üretimiyle, alın teriyle dayanışmasıyla Türkiye Yüzyılı'nda hak ettiği yeri almak hakkıdır. Yaptığımız yatırım, eser, hizmetle Adana'ya bu hakkını teslim etmenin gayreti içindeyiz. Allah'ına gurban Adana derken şehrimizin bu ortak hayalini haykırıyoruz."

- "Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi haline getirmemize ancak Adanamızla ulaşabiliriz. Adana yürüyecek ki Türkiye yürüsün. Adana güçlenecek ki Türkiye güçlensin. Ülkemizin her bir şehri de aynı hissiyat ve gayretle Türkiye Yüzyılı vizyonuna kenetlenecek ki hedefimize varabilelim."

- "Biz milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürecek bir büyük hamlenin, şahlanışın temellerini atıyoruz. Birileri varsın 'yolları köprüleri mi yiyeceğiz' desin. Birileri varsın 'İHA, SİHA bizi mi doyuracak' desin. Altyapı olmadan yatırım ve üretim olmayacağını, bunlar gerçekleşmeden istihdam; yani iş ve aş ortaya çıkmayacağını bilen milletimiz 21 yıldır bize hep destek verdi."

- "Siz doğru olursanız hakka ve hakkaniyete uygun çalışırsanız Allah da önünüzde nice yollar açıyor, nice imkan ve fırsatlar çıkarıyor. Kendi doğalgazımıza kavuştuk. Bu anlayışla Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla hemen şimdi diyerek yolumuza devam ediyoruz. Milletimizin bu gayretimizi gördüğünden, vakti, saati, yeri geldiğinde takdirini ona göre yapacağından en küçük şüphe duymuyoruz."

- "14 Mayıs inanıyorum ki, Cumhur İttifakı'nın cumhuriyetimizle birleştiği ve bir zafer tarihi olduğuna inanıyorum. Rabbim yâr ve yardımcınız olsun."

1700 METRE UZUNLUĞUNDA

Türkiye'nin altıncı büyük şehri olan Adana'nın hızla büyüyen şehir nüfusu 2 milyonu aşarken, kentteki araç sahipliği de son yıllarda önemli ölçüde artış gösterdi.

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün, Batı Akdeniz ile İç Anadolu Bölgelerini, Güneydoğu Anadolu ve GAP Bölgesi'ne bağlayan transit trafiğe de hizmet veren Adana'nın şehir içi trafiğinin düzenlenmesi çalışmaları kapsamında hayata geçirildiği belirtildi.

Adana ilinin doğu ve batı yakasını birbirine bağlayan köprü yaklaşık 1700 m uzunluğunda olup, aynı zamanda proje kapsamında 130 m çapında modern dönel kavşaklar ve 4,1 km uzunluğunda bağlantı yolları yapıldı.

Proje ile, zamandan 254,6 milyon TL, akaryakıttan 30,9 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 285,5 milyon TL tasarruf edileceği, karbon salınımının da yılda 4.224 ton azaltılacağı kaydedildi.