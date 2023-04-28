7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "çiftçilere bedava elektrik" vaadi ve gerçekler

'YAZIN ÜCRETSİZ VERECEĞİZ'

CHP'li Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ise, 17 Nisan'a Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, santralin borcunun 4 yıl sonra biteceğini söyledi. Dört yılın sonunda sistemin para kazanmaya başlayacağını ifade eden Çelik, "Hem santraldan elektrik alacağız hem de elektriği kullanmadığımız sekiz ayda, onu satarak çiftçilerimize gelir sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Çelik, 4 hafta önce yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, elektiriği çiftçiye yazın ücretsiz vermeye başlayacaklarını söyledi.

Menderes Türel, iki yılda kurdukları GES'lerle çiftçiye 15 milyon 404 bin 764 TL elektrik desteği sağladıklarını söyledi.