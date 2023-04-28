7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "çiftçilere bedava elektrik" vaadi ve gerçekler

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Konya mitingde, "Şanlıurfa'da çiftçiler yüksek elektrik faturasından şikâyet ediyor. 'Şanlıurfa Belediye Başkanlığını bize verin; elektriği en az iki yıl sonra size bedava verelim' dedim. Dediler ki 'Elinden tutan mı var? Yap' yaptık. Denizli'nin Bozkurt İlçesi'nde belediye başkanım güneş santrallerini kurdu ve çiftçilere elektriği bedava veriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi de aynı şekilde yaptı. Türkiye'de tüm çiftçilere elektriği bedava vereceğiz. Allah'ın güneşi bedava" dedi.
BELEDİYE AYDES'E SATIYOR
CHP'li Bozkurt Belediyesi, Güneş Enerji Santralleri'nde ürettiği elektriği çiftçiye vermiyor. Bozkurt Belediyesi,GES'te ürettiği enerjiyi Denizli'de elektrik tedarik hizmeti sunan AYDEM'e satıyor. Akşam'da yer alan habere göre, Bozkurt Belediyesi'nin internet sitesinde söz konusu tesisin belediye bütçesine aylık getirisinin 60.000 TL olduğu ifade ediliyor.