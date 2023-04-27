TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı! SİHA'lara savaş açan 7'li koalisyona sert tepki: "80 yıldır bir çivi çakmadılar olanı da yok etmeye çalışıyorlar"

Etkinlik; toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı, Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

TAKVİM EKİBİ TEKNOFEST'TE 🚀#ÖzelRöportaj | https://t.co/xDH5MUYKCt ekibi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte yerli ve milli TOGG'u deneyimleyen gençlere mikrofon uzattı!



💬 "Araç çok güzel, özellikle hissiyatı çok güzel"



#senGELECEKSİNdiye pic.twitter.com/xzbOqCnINu — Takvim (@takvim) April 27, 2023

Yüz binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesi için TEKNOFEST kapsamında çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenleniyor.

''80 SENEDEN BERİ BİR ÇİVİ ÇAKMAMIŞLAR''

BU KADAR GÜZEL YETİŞMİŞ BİR ÜLKEYİ ANINDA YOK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Takvim.com.tr yağmurlu havaya aldırış etmeden Teknofest'e gelen vatandaşın nabzını tuttu. İktidara gelmeleri durumunda SİHA'lara dokunmayı vaat eden muhalefeti vatandaş, ''Maziye baktığın zaman 80 seneden beri bir çivi çakmamışlar. Bu kadar güzel yetişmiş bir ülkeyi anında yok etmeye çalışıyorlar'' cümleleriyle adeta tokatladı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin YİYİT Festival alanında Takvim.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Yiyit, "Türkiye'nin son yıllardaki hızlı yürüyüşünde dijitalleşme çok ciddi bir yer kaplıyor. Bu anlamda da geleceğimiz olan gençlerin bu dijital dönüşümle birebir tanıştığı ve temas ettiği organizasyonlar muhteşem. Emeği geçen herkesin eline sağlık.'' dedi.

1 MİLYONDAN FAZLA YARIŞMACI KATILIYOR

Etkinlikte, 41 ana yarışma, 102 farklı kategoride düzenleniyor ve bu yarışmalara 332 bin takım ve 1 milyondan fazla yarışmacı katılıyor.