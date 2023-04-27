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    TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı! SİHA'lara savaş açan 7'li koalisyona sert tepki: "80 yıldır bir çivi çakmadılar olanı da yok etmeye çalışıyorlar"

    Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, kapılarını 7'nci kez İstanbul'da açtı. Yoğun yağışa rağmen ilk gününde her yaştan çok sayıda ziyaretçinin katıldığı TEKNOFEST İstanbul; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapıyor. Takvim.com.tr yağmurlu havaya aldırış etmeden Teknofest'e gelen vatandaşın nabzını tuttu. İktidara gelmeleri durumunda SİHA'lara dokunmayı vaat eden muhalefeti vatandaş, ''Maziye baktığın zaman 80 seneden beri bir çivi çakmamışlar. Bu kadar güzel yetişmiş bir ülkeyi anında yok etmeye çalışıyorlar'' cümleleriyle adeta tokatladı.

    Ahmet Zeren
    takvim.com.tr
    80 yıldır bir çivi çakmadılar

    Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, kapılarını 7'nci kez İstanbul'da açtı.

    Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı.

    Yoğun yağışa rağmen ilk gününde her yaştan çok sayıda ziyaretçinin katıldığı TEKNOFEST İstanbul; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapıyor.

        Etkinlik; toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı, Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

        Yüz binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesi için TEKNOFEST kapsamında çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenleniyor.

        ''80 SENEDEN BERİ BİR ÇİVİ ÇAKMAMIŞLAR''

        BU KADAR GÜZEL YETİŞMİŞ BİR ÜLKEYİ ANINDA YOK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR
        Takvim.com.tr yağmurlu havaya aldırış etmeden Teknofest'e gelen vatandaşın nabzını tuttu. İktidara gelmeleri durumunda SİHA'lara dokunmayı vaat eden muhalefeti vatandaş, ''Maziye baktığın zaman 80 seneden beri bir çivi çakmamışlar. Bu kadar güzel yetişmiş bir ülkeyi anında yok etmeye çalışıyorlar'' cümleleriyle adeta tokatladı.

        Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin YİYİT Festival alanında Takvim.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Yiyit, "Türkiye'nin son yıllardaki hızlı yürüyüşünde dijitalleşme çok ciddi bir yer kaplıyor. Bu anlamda da geleceğimiz olan gençlerin bu dijital dönüşümle birebir tanıştığı ve temas ettiği organizasyonlar muhteşem. Emeği geçen herkesin eline sağlık.'' dedi.

        1 MİLYONDAN FAZLA YARIŞMACI KATILIYOR
        Etkinlikte, 41 ana yarışma, 102 farklı kategoride düzenleniyor ve bu yarışmalara 332 bin takım ve 1 milyondan fazla yarışmacı katılıyor.

        Yarışmalarda 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği verilecek.

        Akıllı ulaşım, biyoteknoloji inovasyon, çip tasarım, dikey inişli roket, eğitim teknolojileri, engelsiz yaşam teknolojileri gibi birçok kategoride gerçekleştirilen yarışmaların yanı sıra TEKNOFEST'te paydaş kurumlar, açtıkları stantlarda geliştirdikleri ürün ve sundukları hizmetleri de sergiliyor.

            Aralarında Bayraktar Kızılelma, Bayraktar Akıncı'nın da yer aldığı savunma sanayisinin öne çıkan projeleri de ziyaretçilere sunuluyor.

            Bu yıl Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı, ilk kez TEKNOFEST etkinlik alanında yerini aldı.

            ZİYARETÇİ KAYDI "TEKNOFEST.ORG" ADRESİNDEN YAPILIYOR
            Türk Yıldızları, Solo Türk, Hürkuş, Gökbey, Aksungur, Bayraktar TB2, Jandarma Çelik Kanatlar, Bayraktar AKINCI, ATAK ve Anka da etkinlik kapsamında uçuş gösterileri gerçekleştirecek.

            YOĞUN YAĞIŞ SEBEBİYLE ERTELENDİ
            TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST İstanbul açılış seremonisi, saat 15.00'te yapılacaktı. İlk gününde ziyaretçilerini kabul etmeye başlayan TEKNOFEST İstanbul'un açılış seremonisi ve etkinlikleri yoğun yağış nedeniyle yarına ertelendi.

                İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 1 Mayıs'a kadar sürecek olan etkinliğe ziyaretçi kaydı "teknofest.org" adresinden gerçekleştiriliyor. Kaydın ardından çevrim içi olarak iletilen QR kod ile etkinlik alanına giriş yapılabiliyor.

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                Haberler Güncel TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı! SİHA'lara savaş açan 7'li koalisyona sert tepki: "80 yıldır bir çivi çakmadılar olanı da yok etmeye çalışıyorlar"
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