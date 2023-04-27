TEKNOFEST 2023’TE GÖRÜCÜYE ÇIKTI! Milli okçu Kemankeş ilk kez görüntülendi

Etkinlik, toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Yüz binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesi için TEKNOFEST kapsamında çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenleniyor.

SELÇUK BAYRAKTAR: KIZILELMA GÖSTERİ YAPACAK

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in ilk gününde TRT Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"TEKNOFEST yağmurla başladı, yağmurun eksileri olduğu gibi artıları davar. Çadırları rahatlıkla gezebiliyoruz. TEKNOFEST'in kalbinde teknoloji yarışmaları var. Binlerce öğrenci var burada. 1 milyon öğrenci var teknoloji yarışmalarında, şu anda finalistler burada.