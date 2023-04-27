TEKNOFEST 2023'TE GÖRÜCÜYE ÇIKTI! Milli okçu Kemankeş ilk kez görüntülendi
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST yeni bir ilke daha şahit oluyor. Türkiye'nin ilk mini akıllı seyir füzesi Kemankeş, bugün başlayan TEKNOFEST 2023'te görücüye çıktı. BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, o anları paylaştı.
İLK KEZ TEKNOFEST 2023'TE SERGİLENDİ
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar şu ifadeleri kullandı: "Bayraktar #Kemankeş mini akıllı seyir füzesi ilk kez #Teknofest2023'te sergileniyor. Jet motorundan, stabilize kamera sistemine, yapay zeka yazılımlarından sistem tasarımına tümüyle milli ve özgün.
🔹200 km+ operasyonel menzili
🔹0.7 Mach dalış sürati
🔹30 kg ağırlık."
KEMANKEŞ NE DEMEK?
"Kemankeş" Osmanlı İmparatorluğu'nda kullanılan bir terimdir ve "okçu" anlamına gelir. Kemankeşler, okçuluk konusunda eğitim almış ve iyi bir nişancılık becerisine sahip olan askeri bir sınıftı. Aynı zamanda, İstanbul'un Tophane semtindeki Kemankeş Kışlası'nda konuşlandırılmışlardı. Günümüzde "kemankeş" kelimesi genellikle eski İstanbul'da kullanılan bir terim olarak anılır.
TEKNOFEST 2023 BAŞLADI
Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapıyor.
Etkinlik, toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Yüz binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesi için TEKNOFEST kapsamında çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenleniyor.
SELÇUK BAYRAKTAR: KIZILELMA GÖSTERİ YAPACAK
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in ilk gününde TRT Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar şu ifadeleri kullandı:
"TEKNOFEST yağmurla başladı, yağmurun eksileri olduğu gibi artıları davar. Çadırları rahatlıkla gezebiliyoruz. TEKNOFEST'in kalbinde teknoloji yarışmaları var. Binlerce öğrenci var burada. 1 milyon öğrenci var teknoloji yarışmalarında, şu anda finalistler burada.