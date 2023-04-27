Kılıçdaroğlu tahtada atadursun Başkan Erdoğan hayalleri gerçek yapıyor! İlklere imza attı...

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu vaatlerini tahtaya yazdı, rüyalara daldı! Bol bol attı ama tutamadı. Ona inanan da kalmadı. Danışmanı Rifkin bile sırra kadem bastı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise "Türkiye Yüzyılı" için kolları sıvadı. İlklere imza attı. Hayalleri gerçek yaptı! Hizmetleri sınırları aştı.
Takvim Gazetesi 27 Nisan 2023 tarihli "KEMAL BEY ATIYOR, ERDOĞAN YAPIYOR" başlıklı manşetinde bu durumu somut örneklerle ele aldı;
- İHA-SİHA
- TOGG
- KIZILELMA
- TCG ANADOLU
- İMECE UYDUSU
- KARADENİZ GAZI
- ALTAY TANKI
- ŞEHİR HASTANELERİ