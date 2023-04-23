Bakan Kurum: 'Yarısı Bizden' kampanyası ile İstanbul’u depreme hazırlıyoruz

23 Nisan şenlikleri kapsamında Sultanbeyli'de düzenlenen etkinliklere katılan Bakan Kurum İstanbul'da planlanan Yarısı Bizden kampanyası ve yeşil alan projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Etkinliğe Bakan Kurum'un yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve 23 Nisan'ı kutlamak için bir araya gelen her yaştan çocuk katıldı.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Konuşmasına çocukların bayramını kutlayarak başlayan Bakan Kurum, "23 Nisan'ı Sultan Korumuzda hep birlikte kutlayacağız. Sizlere, yeni millet bahçeleri yapıyor, yeşil alanlar kazandırıyoruz. Belediyemizle Sultanbeyli'deki yeşil alanların sayısını artırıyoruz. Çünkü sizler bizim en kıymetli varlığımız, umudumuz, geleceğimiz, teminatımızsınız. İçinde bulunduğumuz millet bahçelerinden, parklardan, korulardan şu an İstanbul'da 18 milyon metrekare büyüklüğünde 48 tane yapılıyor.