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    • 26.04.2023 12:40
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    Son dakika: YSK açıkladı! Sudan'daki sandıklar iptal

    Son dakika haberleri... YSK, Sudan'da Türk vatandaşlarının oy kullanması için kurulacak sandıkları iptal etti. Peki hangi ülkede kaç seçmen var? İşte sandık kurulacak 73 ülke ve bu ülkelerdeki seçmen sayısı...

    YSK açıkladı! Sudan’daki sandıklar iptal

    Son dakika haberleri... YSK, Sudan'da Türk vatandaşlarının oy kullanması için kurulacak sandıkları iptal etti.

    Ayrıntılar geliyor...

    HANGİ ÜLKEDE KAÇ SEÇMEN VAR?

    14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için, gurbetçiler yarın sandık başına gitmeye başlayacak.

    Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

    Yurt dışı seçmen için yarın başlayacak oy verme işlemleri, yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a kadar sürecek.

    Yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlıların oy kullanmaları için hazırlanan gümrük kapılarında da yarın oy verme işlemi başlayacak. Gümrük kapılarında oy verme, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitecek.

    Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek.

    Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646.

    Bu seçmenler için gümrüklerde ise 4 bin 671 gümrük sandık kurulu kuruldu.

    Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.

    Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.

        Seçimlerde Türklerin yaşadığı ülkelerde sandık kuran YSK, bu yıl ilk kez Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Karadağ, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya'ya sandık götürdü.

        ABD'DE 9 TEMSİLCİLİKTE OY VERİLECEK

        YSK verilerine göre en çok seçmenin bulunduğu ülke 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya oldu. Almanya'yı 397 bin 86 seçmenin yaşadığı Fransa ve 286 bin 753 seçmenin kayıtlı olduğu Hollanda izledi.

        Almanya'da seçmen sayısının fazla olması nedeniyle 26 temsilcilikte oy verme işlemi gerçekleştirilebilecek.

        134 bin 246 seçmenin oy kullanacağı Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) de 9 temsilcilikte oy kullanabilecek.

        Verilere göre, en az seçmenin yaşadığı ülke ise 581 ile Brezilya oldu, ilk kez bu seçimde sandık kurulacak Nijerya ise 584 seçmen ile en az seçmen bulunan ikinci ülke sırasında yer aldı.

        397 bin 86 kayıtlı seçmeni ile Almanya'dan sonra en çok Türk seçmenin yaşadığı ikinci ülke olarak belirlenen Fransa'da da 9 temsilcilikte oy verilebilecek.

        Avusturya'da, 6 temsilcilikte, Azerbaycan'da ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de 3'er temsilcilikte oy kullanma işlemi gerçekleştirilebilecek.

        Sandık kurulacak ülkeler arasında en az seçmen sayısına sahip ülkeler ise 581 ile Brezilya, 584 seçmenle Nijerya, 635 seçmenle Türkmenistan olarak sıralandı.

        Öte yandan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur için belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılabilecek.

        YURT DIŞI OYLAR YÜKSEK GÜVENLİK ALTINDA ANKARA'YA GELECEK

        Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, oylar YSK'nin belirlediği yöntemlerle, yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

        Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.

        Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

        YURT DIŞI OYLAR NASIL DAĞITILACAK?

        Cumhurbaşkanı seçiminde, yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılan oylar, adayların genel oylarına doğrudan yansıyor. Bu oylar, adayların Türkiye'de aldığı toplam oylara ekleniyor.

        Yurt dışında geçerli oylar, milletvekili seçiminde ise Türkiye'deki illerin seçmen sayısı ile partilerin aldıkları oy oranlarına göre, il seçim çevrelerinde orantılı biçimde dağıtılıyor.

            Sandık kurulacak 73 ülke ve bu ülkelerdeki seçmen sayısı şöyle:

            1- Almanya: 1.501.152

            2- ABD: 134.246

            3- Arnavutluk: 1.416

            4- Avustralya: 53.902

            5- Avusturya: 111.659

            6- Azerbaycan: 11.036

            7- Bahreyn: 1.359

            8- Belarus: 643

            9- Belçika: 153.443

            10 - Birleşik Arap Emirlikleri: 12.757

            11 - Bosna Hersek: 2.946

            12- Brezilya : 581

            13- Bulgaristan: 6.391

            14- Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı: 127.281

            15- Cezayir: 2.280

            16- Çek Cumhuriyeti: 3.018

            17- Çin: 4.337

            18- Danimarka: 36.725

            19- Estonya: 776

            20- Fas: 685

            21-Finlandiya: 6.791

            22-Fransa: 397.086

            23- Günay Afrika: 1.561

            24- Gürcistan: 2.306

            25-Hollanda: 286.753

            26- Irak: 5.738

            27- İran: 1.592

                28 İrlanda: 6.770

                29-İspanya: 7.430

                30- İsrail: 5.088

                31- İsveç: 42.773

                32-İsviçre: 105.820

                33- İtalya: 20.148

                34- Japonya: 5.672

                35 Kanada: 40.418

                36- Karadağ: 1.704

                37- Katar: 10.868

                38- Kazakistan: 6.101

                39- Kırgız Cumhuriyeti: 3.118

                40- Kore: 866

                41- Kosova: 2.192

                42- Kuveyt: 4.725

                43- KKTC 140.111

                44- Kuzey Makedonya: 4.107

                45- Libya: 1.132

                46- Litvanya: 795

                47- Lübnan: 8.325

                48- Lüksemburg: 1.507

                49-Macaristan: 3.887

                50- Malezya: 711

                51- Malta: 2.808

                52- Mısır: 2.327

                53- Moldova: 861

                54- Nijerya: 584

                55- Norveç: 10.391

                56- Özbekistan: 3.182

                57- Pakistan: 1.233

                58- Polonya: 10.457

                59- Portekiz: 1.484

                60- Romanya: 10.172

                61- Rusya: 14.357

                62- Sırbistan: 2.311

                63- Singapur: 1.020

                64- Slovak Cumhuriyeti: 642

                65- Suudi Arabistan: 23.005

                66- Tanzanya: 865

                67- Tayland: 1.278
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