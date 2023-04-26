AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan 7'li koalisyona sert tepki: "Muhalefet TEKNOFEST'e gelip özür dilesin"

Numan Kurtulmuş, 1,5 yıldır devam eden stratejik çalışmalar sonucunda seçim beyannamesinin ana iskelesinin oluşturulduğunu dile getirerek, yaklaşık 500 sayfadan oluşan AK Parti'nin seçim beyannamesi kitapçığında yapılan ve yapılacak hizmetlerin anlatıldığını kaydetti.

AK Parti'nin diğer partilerden ve adaylardan farkının sadece "yapacağız, edeceğiz" diye birtakım vaatlerde bulunmaması olduğunu anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"AK Parti şimdiye kadar seçim beyannamelerinde söylediği hususların neredeyse tamamına yakınını gerçekleştirmiştir. Kitabımız bizim seçim kararnamemizin özetli mahiyetindedir ve daha çok yapacak işler burada sayılmıştır. 14 Mayıs akşamı sandıklar açıldığında, sadece sandıkların kapakları açılmayacak, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları da milletimiz tarafından sonuna kadar açılarak Türkiye'nin yeni bir vizyonla yeni bir hedefle önümüzdeki 100 yılı bütün dünyada sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'yi oluşturulması süreci hızla, süratle başlayacaktır."

Kurtulmuş, seçim kampanyasının sadece partiler ve adaylar arasında değil vizyonlar arasında da bir yarış olduğuna inandıklarını belirterek, bu seçim yarışında daha önce de olduğu gibi vatandaşların desteğine yürekten inandıklarını söyledi.

"BÜYÜK ŞEHİRLERİMİZİN DEPREM RİSKİNE KARŞI HAZIR HALE GETİRİLMESİ İÇİN GAYRET ORTAYA KOYUYORUZ"

Ramazan Bayramı'nda eşi ve arkadaşlarıyla Hatay'da olduğunu ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu benim dördüncü gidişim. Hakikaten böyle insanın içi kan ağlıyor. Bir taraftan şehirlerimizin yeniden inşası ve imarının gerçekleştirilmesi, diğer taraftan başta beklenen olası İstanbul depremi olmak üzere büyük şehirlerimizin de bu risklere karşı hazır hale getirilmesi için gayret ortaya koyuyoruz. İstanbul'da bazılarının yıllardır 'takoz' olduğu, önlemeye çalıştığı mesele güvenli evler. Kentsel dönüşümü uzun süre maalesef 'rantsal dönüşüm' diyerek frenleyen çevrelerin olduğunu biliyoruz. Maalesef şu anki İstanbul'un basiretsiz, beceriksiz yönetimi, İstanbul'un olası risklere karşı hangi tedbirleri alması gerektiği konusunda da çok hazırlık olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu meselenin merkezi yönetim, yerel yönetim, şu parti, bu parti ayrımı olmadığı, bir ulusal mesele olarak kabul edilmesi, özellikle İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizin riskleri azaltacağı tedbirlerin alınması zaruridir."