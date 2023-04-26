Denizli'de korkunç olay: Genç kız erkek arkadaşının evinde ölü bulundu!

İçeri girdiğinde Uram'ı yatağında hareketsiz gören erkek arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Uram'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

GENÇ KIZIN SEVGİLİSİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Genç kızın şüpheli ölümü üzerine olay yeri inceleme ekiplerinden destek istendi. Uram'ın evinde detaylı inceleme yapan ekipler, genç kızın sevgilisini ifadesini alınmak üzere karakola götürdü.

GENÇ KIZIN, ÖLÜM NEDENİ TOPSİ SONUCU BELİRLENECEK

Cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılan genç kızın, gerçek ölüm nedeninin otopsi sonucu ölüm nedeni belirleneceği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.