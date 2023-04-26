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    • 26.04.2023 18:38
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    • 26.04.2023 18:38
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    Denizli'de korkunç olay: Genç kız erkek arkadaşının evinde ölü bulundu!

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kasiyer olarak çalışan 24 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Genç kızın şüpheli ölümü üzerine olay yeri inceleme ekiplerinden destek istendi. Genç kızın ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucu belirleneceği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Genç kız erkek arkadaşının evinde ölü bulundu!

    Korkunç olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi 13328 Sokakta bulunan apartmanın birinci katında meydana geldi.

    Alınan bilgiye göre; bir süre sevgili oldukları 24 yaşındaki Çilem Uram'dan haber alamayan genç, yalnız yaşayan kız arkadaşının evine gitti.

    İçeri girdiğinde Uram'ı yatağında hareketsiz gören erkek arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Uram'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    GENÇ KIZIN SEVGİLİSİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
    Genç kızın şüpheli ölümü üzerine olay yeri inceleme ekiplerinden destek istendi. Uram'ın evinde detaylı inceleme yapan ekipler, genç kızın sevgilisini ifadesini alınmak üzere karakola götürdü.

    GENÇ KIZIN, ÖLÜM NEDENİ TOPSİ SONUCU BELİRLENECEK
    Cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılan genç kızın, gerçek ölüm nedeninin otopsi sonucu ölüm nedeni belirleneceği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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