Terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan kadın teröristten "teslim olun" çağrısı! Eli kanlı örgütü korku sardı: "Eskisi gibi rahat hareket edemiyorlar"

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve 5. Hudut Alay Komutanlığı ekiplerinin uzun süren ikna çalışmaları sonucu yabancı uyruklu terörist S.G.E.N. (22), teslim olmayı kabul etti. Terör örgütünden kaçarak İran sınırından teslim alınan terörist, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
KADIN TERÖRİSTTEN "TESLİM OLUN" ÇAĞRISI! VİDEO İZLE
Kadın terörist, ifadesinde, henüz 12 yaşında ailesinin zoruyla Suriye'nin Aynularab (Kobani) ilçesinden terör örgütüne katıldığını ve sonrasında eğitim aldığını iddia etti.
Terör örgütünden kaçıp teslim olmaya karar verdiğini belirten S.G.E.N, "Teslim olduktan sonra bu devletin bize sahip çıkacağına, yardımcı olacağına inanıyordum. Adaletli bir yaşamı sağlayacağına inanıyordum, bu yüzden kaygısızca geldim." dedi.
Örgüt mensuplarına Türkiye'nin farklı anlatıldığını, teslim olduktan sonra anlatılanların asılsız olduğuna şahitlik ettiğini dile getiren S.G.E.N, "Onların anlattıkları gibi değil. Bunun tam tersi, hiç beklemediğimiz bir yaklaşımla karşılaştım. İnsan bu iyiliği, bu güveni, yaklaşımları anlatamaz, çok farklıydı. Hayatımın en mutlu günleri, teslim olduğum günler içerisindeydi. Polisin elinde olduğum süreçti." ifadelerini kullandı.