Terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan kadın teröristten "teslim olun" çağrısı! Eli kanlı örgütü korku sardı: "Eskisi gibi rahat hareket edemiyorlar"





Örgütte gün geçtikçe zayıflama ve gerileme olduğunu ifade eden S.G.E.N, "(Örgütte) Belli bir korku var, artık eskisi gibi rahat hareket edemiyorlar." dedi.



"HİÇ TAHMİN ETMEYECEĞİM ŞEYLER GÖRDÜM"

Kadın terörist, diğer örgüt mensuplarına da teslim olmaları çağrısında bulunarak, "Bence herkes gelsin gerçeği görsün. Gözleriyle bu hayatı, bu güzelliği, güveni görsünler istiyorum. 'Türk devleti şöyledir, böyledir, sana şöyle yapacaklar' sözlerine inanmasınlar. Şahsen ben öyle bir şey görmedim, hiç tahmin etmeyeceğim şeyler gördüm, bence onlar da gelip görsünler, öğrensinler." ifadelerini kullandı.

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