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    • 25.04.2023 11:13
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    Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı şehir içi raylı sistemler 1 ve 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak

    Son dakika haberi! Başkan Erdoğan'ın imzaladığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre vatandaşlar Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs Pazartesi ile Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Cuma günleri saat 00.00'dan 24.00'e kadar, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Erdoğan imzaladı: 1 ve 19 Mayıs’ta ücretsiz olacak!

    Bazı şehir içi raylı sistemler 1 ve 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak. Başkan Erdoğan'ın imzaladığı karar Remi Gazete'de yayımlandı.

    Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray, Başkentray ve İZBAN, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

    VATANDAŞLAR ÜCRETSİZ FAYDALANACAK
    Buna göre, vatandaşlar, Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs Pazartesi ile Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Cuma günleri saat 00.00'dan 24.00'e kadar, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı şehir içi raylı sistemler 1 ve 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak
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