Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı şehir içi raylı sistemler 1 ve 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak

Bazı şehir içi raylı sistemler 1 ve 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak. Başkan Erdoğan'ın imzaladığı karar Remi Gazete'de yayımlandı.



Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray, Başkentray ve İZBAN, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

VATANDAŞLAR ÜCRETSİZ FAYDALANACAK

Buna göre, vatandaşlar, Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs Pazartesi ile Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Cuma günleri saat 00.00'dan 24.00'e kadar, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.