CHP yandaşı SÖZCÜ TV'de "dip dalga" şoku: "AK Parti'ye destek sürüyor"

14 Mayıs'taki seçime günler şişirme anketlerle umuda kapılan 7'li koalisyonun medya ayağı her gün yeni bir haberle sarsılıyor. Anketlerde Başkan Erdoğan'ın önde olduğunu bilen CHP'li fondaşlar "dip dalga" diyerek 7'li koalisyonun destekçilerini Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına ikna etmeye çalışıyor.
CHP YANDAŞI SÖZCÜ TV'DE "DİP DALGA" ŞOKU! VİDEO İZLE
FONDAŞLAR ARANIYOR: KEMAL KILIÇDAROĞLU LEHİNE DİP DALGA VAR MI?
SÖZCÜ TV'de yayınlanan Para Politika programında söz alan ekonomist Murat Kubilay, 14 Mayıs üzerinden 1950'deki seçimleri hatırlattı ve Kılıçdaroğlu lehine bir dip dalgası olabileceğini ima etti. Kubilay, canlı yayına konuk olan Siyaset Bilimci Ali Çarkoğlu'na, "Orada da CHP'yi şaşırtan Demokrat Parti lehine çok ciddi bir dip dalganın olmasıydı. Şu anda belkide Erdoğan'ın hiç kazanma şansı yok, belki Kılıçdaroğlu'na emek vermese bile çoktan kazandıracak güçlü bir dip dalga ihtimali yok mudur?Anketlere yansımamış böyle bir ihtimal yok mudur?" diye sordu.
"BAYRAMI ANADOLU'DA GEÇİRDİM, ÖYLE BİR ŞEY YOK"
Bayramı Anadolu'da geçirdiğini ifade ederek yanıt veren Çarkoğlu, gözlemlerine dayanarak Anadolu'da Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir dip dalga olmadığını söyledi. Çarkoğlu, Millet İttifakı'nın seçim kampanyasının yeterince dinamik olmadığını da belirtti. "Böyle bir heyecan olmadığı takdirde seçim günü sahada büyük bir fark görmeyebiliriz, buna hazırlıklı olmak lazım" diyen Çarkoğlu, DSP ile AK Parti'yi kıyasladı.
FONDAŞLARIN YÜZLERİ BİR ANDA DÜŞTÜ
AK Parti'nin DSP'nin durumunda olmadığını, sahada böyle bir durum görmediğinin altını çizen Çarkoğlu, "Böyle bir çöküş görmüyoruz, AK Parti'nin destek tabanı bir çöküş içerisinde gözükmüyor şu an itibarıyla" dedi. Çarkoğlu'nun o sözleri sonrası sunucu Ebru Baki, İsmail Saymaz ve Murat Kubilay'ın yüzleri düştü.
"AK PARTİ'NİN DESTEK TABANI BİR ÇÖKÜŞ İÇERİSİNDE GÖZÜKMÜYOR"
O anlar kameralara yansırken, Ali Çarkoğlu'nun konuya ilişkin ifadeleri şöyle:
"Ben böyle bir dip dalgayı 1 Mayıs 1950 yılında Anadolu'da dolaşıyor olsaydık, herhalde görürdük. Ama şu anda öyle bir dip dalgayı nerede dolaşırsanız dolaşın, bayramda Anadolu'daydım öyle bir dip dalganın seçmeni hareketlendirdiğini açıkçası hissetmedi. Kampanya yeterince dinamik değil, insanları sokağa dökemiyor. Bu yeni bir seçim artık internet çağındayız bu iş artık WhatsApp Facebook üzerinden yürüyor. Bu argümanları ben de duyuyorum, böyle bir heyecan olmadığı takdirde seçim günü sahada büyük bir fark görmeyebiliriz, buna hazırlıklı olmak lazım. Bu kadar gizli bir destek var ve biz bunu hiçbir şekilde görmüyoruz, değişik çalışmalarda farklı sonuçlar geliyor fakat AK Parti'nin DSP gibi bir çöküş içerisinde olduğunu gösteren bir sonuç ben görmüyorum. Oysa DSP 2002 yılında yüzde 20'yi aşkın oydan yüzde 2'nin altına düştü. Şu anda benzer bir iktisadi kriz içerisinde yaşıyoruz, bu iktisadi krize o dönemde olmadığı kadar sorun da eklenmiş durumda. Buna rağmen böyle bir çöküş görmüyoruz, AK Parti'nin destek tabanı bir çöküş içerisinde gözükmüyor şu an itibarıyla."