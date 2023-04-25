CHP yandaşı SÖZCÜ TV'de "dip dalga" şoku: "AK Parti'ye destek sürüyor"





Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, "İki adayın taraftarlarının seçim günü kendi yanlarında olmasını beklediği dip dalga işte bu kararsız seçmenin tercihiyle oluşacak. Peki kararsız denilen, aslında tercihini anketçilere açıklamayan, bu sessiz seçmenin kararı nasıl oluşacak? Bu belirleyici karar kimlik, ekonomi, güvenlik ve liderlik konuları etrafındaki kanaatlerin bir sentezi ile netleşecek. Seçim akşamından önce tam olarak kestirmemizin mümkün olmayacağı kararsız seçmen tercihi ülkemizin geleceği hakkında rasyonel bir tercih olacak. Anketçilerin ölçemediği oyun, yani tercihini sandıkta gösterecek sessiz seçmenin çoğunluğunun Erdoğan'ı destekleyeceğini tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Duran'ın bugünkü yazısı:





Seçim kampanyaları son 19 güne girdi. Cumhur İttifakı da Millet İttifakı da 14 Mayıs seçimlerini kazanacağı özgüveniyle propaganda ve mitinglerini sürdürüyor. Anket şirketleri her iki ana ittifakın da "biz kazanacağız" söylemine uygun anketleri kamuoyu ile paylaşıyor. Bu da seçim yarışını daha iddialı ve gergin hale getiriyor. CHP çevrelerindeki "yeter artık" öfkesi ile "geliyoruz" umudu birbirine karışarak hesap sorma duygularını kabartıyor. Cumhur İttifakı çevresinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahadaki enerjisi ile muhalefetin ülkenin güvenliğini ve bütünlüğünü tehlikeye atacağı kaygısı birleşiyor. Adayların miting sayısının artacağı önümüzdeki üç haftada duygusal temponun daha da yükselmesi beklenmeli. Vaatlerin, siyasi polemik ve suçlamaların tam bir patlama yaşaması kuvvetle olası.