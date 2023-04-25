Cumhurbaşkanı ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için başta İstanbul Havalimanı'nda olmak üzere gümrük kapıları ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri 27 Nisan Perşembe günü saat 08.00'da başlayacak.
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA SEÇİM SANDIKLARI KURULDU I VİDEO İZLE
YURTDIŞI KAYITLI SEÇMENLER TOPLAM 12 SANDIKTA OY KULLANABİLECEK
Bu kapsamda seçim sandıkları ve oy kullanma kabinleri İstanbul Havalimanı'nda kurulumu tamamlandı. Yurtdışı kayıtlı seçmenler, İstanbul Havalimanı'nda 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek.