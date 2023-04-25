Cumhurbaşkanı ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için başta İstanbul Havalimanı'nda olmak üzere gümrük kapıları ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri 27 Nisan Perşembe günü saat 08.00'da başlayacak.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA SEÇİM SANDIKLARI KURULDU I VİDEO İZLE