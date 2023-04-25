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    Türkiye seçime gidiyor: istanbul Havalimanı'nda seçim sandıkları kuruldu!

    Seçimlere sayılı günler kala İstanbul Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için sandıklar kuruldu. Yurt dışına kayıtlı seçmenler havalimanında perşembe saat 08.00'dan itibaren oy kullanabilecekler.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul Havalimanı’nda seçim sandıkları kuruldu!

    Cumhurbaşkanı ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için başta İstanbul Havalimanı'nda olmak üzere gümrük kapıları ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri 27 Nisan Perşembe günü saat 08.00'da başlayacak.

    İSTANBUL HAVALİMANI'NDA SEÇİM SANDIKLARI KURULDU I VİDEO İZLE

    YURTDIŞI KAYITLI SEÇMENLER TOPLAM 12 SANDIKTA OY KULLANABİLECEK
    Bu kapsamda seçim sandıkları ve oy kullanma kabinleri İstanbul Havalimanı'nda kurulumu tamamlandı. Yurtdışı kayıtlı seçmenler, İstanbul Havalimanı'nda 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek.

    Gümrük kapılarında perşembe günü başlayacak oy verme işlemleri 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'a kadar devam edecek.

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    Haberler Güncel Türkiye seçime gidiyor: istanbul Havalimanı'nda seçim sandıkları kuruldu!
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