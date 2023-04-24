Başkan Erdoğan Bursa'da müjdeleri peş peşe sıraladı: "Kucaklaştık, hasret giderdik, ahitleştik..."
Başkan Erdoğan, Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni için geldiği Gemlik'te, meydanı dolduran kalabalığa müjde üstüne müjde verdi. Esnafa vergi muafiyetini açıklayan Erdoğan, "Şimdi evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları da vergi muafiyeti kapsamına alıyor, muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkartıyoruz." dedi. ÖTV müjdesi de duyuran Erdoğan, "Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaflarımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, meydanı dolduran binlerce kişinin yer aldığı fotoğrafları, "Kucaklaştık, hasret giderdik, ahitleştik... Teşekkürler Gemlik, teşekkürler Bursa!" ifadeleriyle sosyal medyadan paylaştı.
24.04.2023 18:38 - Son Güncelleme: 24.04.2023 19:05
Başkan Erdoğan, Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni için geldiği Gemlik'te, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda otobüs üzerinden halka hitap etti.
Vatandaşları selamlayan ve tören öncesi Gemliklilerle kucaklaşmak, hasret gidermek istediğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli markası Togg'un sadece bir otomobil markası, tesisinin de sadece bir otomobil fabrikası olmadığını dile getirdi.