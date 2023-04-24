Başkan Erdoğan Bursa'da müjdeleri peş peşe sıraladı: "Kucaklaştık, hasret giderdik, ahitleştik..."

Vatandaşları selamlayan ve tören öncesi Gemliklilerle kucaklaşmak, hasret gidermek istediğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli markası Togg'un sadece bir otomobil markası, tesisinin de sadece bir otomobil fabrikası olmadığını dile getirdi.