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    • 25.04.2023 20:10
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    • 25.04.2023 20:10
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    Başkan Erdoğan'ın Gemlik'te kullandığı Togg'dan araç içi görüntüleri paylaşıldı! Gençlerle samimi sohbet

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Başkan Erdoğan'ın Gemlik'te kullandığı Togg'dan araç içi görüntüleri paylaşıldı.Vatandaşlar büyük sevgi gösterirken, liseli bir gencin "Tam gaz devam ama Togg elektrikli" pankartı Başkan Erdoğan'ın dikkatini çekti. Ardından pankartı yazan gençle sohbet etti.

    Son gaz devam ama Togg elektrikli

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Gemlik'te kullandığı yerli otomobil Togg'dan araç içi görüntüler yayınlandı.



    Başkan Erdoğan, dün gerçekleştirilen SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni için Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Togg Teknoloji Kampüsü'ne yerli otomobil Togg'u kullanarak geldi.



    "SON GAZ DEVAM AMA TOGG ELEKTİRLİ"
    Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile oğlu Bilal Erdoğan eşlik etti. Yol boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, aracın üzerine karanfiller attı. Erdoğan'ı Togg'u kullanırken görüntülemek isteyenler yoğunluğa neden olurken, kalabalık nedeniyle araç zaman zaman ilerlemekte zorlandı.



        PANKARTTA YAZANI GÖRDÜ KAYITSIZ KALMADI
        Başkan Erdoğan, yol boyunca sevgi gösterisinde bulunanlara el sallayarak karşılık verdi. Bazı pankartları okuyan Erdoğan, "Son gaz devam ama Togg elektrikli" yazılı pankarta, "Bu millet ne zeki" yorumunu yaptı.



        Ardından pankartı yazan gençle konuşan Erdoğan, "Sen bu zekayı nereden buldun?" diye sordu. Genç, "Allah'ın izniyle okuyoruz, yapacağız Başkanım." yanıtını verdi. Gencin Yozgatlı olduğunu öğrenen Erdoğan, "Belli oluyor." ifadesini kullandı. Gencin Roda Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuduğunu belirtmesi üzerine de Erdoğan, "Aferin" dedi. Erdoğan, gencin "Bir isteğiniz var mı?" sorusuna "Çok çalış." karşılığını verdi.



        Mustafa Varank'ın "Oy kullanıyor musun?" sorusu üzerine de genç, "Maalesef ama gönlümüz sizinle." dedi.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın Gemlik'te kullandığı Togg'dan araç içi görüntüleri paylaşıldı! Gençlerle samimi sohbet
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