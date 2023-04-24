Vav TV İzle
Haberler Güncel Başkan Erdoğan Bursa'ya TOGG ile geldi! Vatandaşlar TOGG'un üzerini karanfil ile doldurdu

Başkan Erdoğan Bursa'ya TOGG ile geldi! Vatandaşlar TOGG'un üzerini karanfil ile doldurdu

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesine yerli otomobil Togg ile geldi. Vatandaşlar sevgi gösterisinde bulunup Togg'un üzerine karanfiller attı.

takvim.com.tr
24.04.2023 15:10 - Son Güncelleme: 24.04.2023 15:10
Başkan Erdoğan Bursa’ya TOGG ile geldi! Vatandaşlar TOGG’un üzerini karanfil ile doldurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik'teki Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün Temel Atma Töreni öncesi şehir meydanına Togg aracı ile geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Erdoğan Bursa’ya TOGG ile geldi! Vatandaşlar TOGG’un üzerini karanfil ile doldurdu

Erdoğan'ın yanında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank olduğu görüldü.

Başkan Erdoğan Bursa’ya TOGG ile geldi! Vatandaşlar TOGG’un üzerini karanfil ile doldurdu

Vatandaşlar sevgi gösterisinde bulunup Togg'un üzerine karanfiller attı.

Başkan Erdoğan Bursa’ya TOGG ile geldi! Vatandaşlar TOGG’un üzerini karanfil ile doldurdu

Polislerin ise aracın yanında koştuğu görüldü.

Başkan Erdoğan Bursa’ya TOGG ile geldi! Vatandaşlar TOGG’un üzerini karanfil ile doldurdu

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİN ARDINDAN EN ÖNEMLİ ADIM
Togg'un T10X modelinin seri üretim bandından indirilerek caddelerde boy göstermesinin ardından kritik bir adım da elektrikli araçların en önemli komponentlerinden olan batarya konusunda atılıyor.

SON DAKİKA