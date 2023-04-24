Başkan Erdoğan Bursa’ya TOGG ile geldi! Vatandaşlar TOGG’un üzerini karanfil ile doldurdu

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİN ARDINDAN EN ÖNEMLİ ADIM

Togg'un T10X modelinin seri üretim bandından indirilerek caddelerde boy göstermesinin ardından kritik bir adım da elektrikli araçların en önemli komponentlerinden olan batarya konusunda atılıyor.