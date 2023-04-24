Başkan Erdoğan Bursa'ya TOGG ile geldi! Vatandaşlar TOGG'un üzerini karanfil ile doldurdu
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesine yerli otomobil Togg ile geldi. Vatandaşlar sevgi gösterisinde bulunup Togg'un üzerine karanfiller attı.
24.04.2023 15:10 - Son Güncelleme: 24.04.2023 15:10
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİN ARDINDAN EN ÖNEMLİ ADIM
Togg'un T10X modelinin seri üretim bandından indirilerek caddelerde boy göstermesinin ardından kritik bir adım da elektrikli araçların en önemli komponentlerinden olan batarya konusunda atılıyor.