'Türkiye işgalci' diyen Rum Yönetimi Meclis Başkanı Dimitriu'ya TBMM Başkanı Şentop'tan sert tepki





"AB KIBRIS TÜRKÜNE OLAN TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ"

"Bugün birçok Kıbrıslı Rum da 1974 yılı öncesinde Türklerin maruz bırakıldığı katliam ve soykırımın yanlış olduğunu dile getirmektedir. Sonraki süreçte de hem Türkiye hem de Kıbrıs Türkü, adil bir çözüm için hazır olduğunu muhataplarına iletmiştir. Nitekim 2004 yılında BM gözetiminde yapılan referandumda görüldüğü üzere Kıbrıs Türkü çözümü onaylamış, Rum tarafı ise barış ve iki toplumun birlikte yaşama iradesini reddetmiştir. Bu arada AB'nin Kıbrıs Türküne olan taahhütlerini de yerine getirmediğini ifade etmek isterim. Bu iddiaların halen burada konuşuluyor olması, AB toplantılarının bu tür gerçeklikten uzak yaklaşımlarla esir alındığı ve AB'nin stratejik bakış açısını geliştirmesini engellediği yönündeki sözlerimin ispatı niteliğinde."



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