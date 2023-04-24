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    • 24.04.2023 22:45
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    'Türkiye işgalci' diyen Rum Yönetimi Meclis Başkanı Dimitriu'ya TBMM Başkanı Şentop'tan sert tepki

    Mustafa Şentop, AB Parlamento Başkanları Zirvesi'nde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Meclis Başkanı Dimitriu'nin 'Türkiye işgalçi' sözlerine çok sert tepki gösterdi. Şentop, "Türkiye'nin 1974 yılında Kıbrıs'a yaptığı müdahaleyi Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline benzetmek, gerçeklerin çok ucuz bir şekilde çarpıtılması." ifadelerine yer verdi.

    ’Türkiye işgalci’ diyen Dimitriu’ya sert tepki

    Mustafa Şentop, AB Parlamento Başkanları Zirvesi'nde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Meclis Başkanı Dimitriu'nin Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi.



    Dimitriu'nun Türkiye'ye yönelik yersiz ve hukuksuz ithamlarda bulunduğunu belirten Şentop, Türkiye'nin, 1959 tarihli Kıbrıs Cumhuriyetini kuran Zürih ve Londra anlaşmalarındaki garantör ülke haklarını kullanarak soydaşlarını bir katliamdan korumak için Kıbrıs'a gittiğini söyledi.



    "GERÇEKLERİN ÇOK UCUZ BİR ŞEKİLDE ÇARPITILMASI"
    Türkiye'nin adada barış ve güvenliği tesis ettiğini vurgulayan Şentop, "Türkiye'nin 1974 yılında Kıbrıs'a yaptığı müdahaleyi Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline benzetmek, gerçeklerin çok ucuz bir şekilde çarpıtılmasıdır." diye konuştu.



        "AB KIBRIS TÜRKÜNE OLAN TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ"
        "Bugün birçok KıbrısRum da 1974 yılı öncesinde Türklerin maruz bırakıldığı katliam ve soykırımın yanlış olduğunu dile getirmektedir. Sonraki süreçte de hem Türkiye hem de Kıbrıs Türkü, adil bir çözüm için hazır olduğunu muhataplarına iletmiştir. Nitekim 2004 yılında BM gözetiminde yapılan referandumda görüldüğü üzere Kıbrıs Türkü çözümü onaylamış, Rum tarafı ise barış ve iki toplumun birlikte yaşama iradesini reddetmiştir. Bu arada AB'nin Kıbrıs Türküne olan taahhütlerini de yerine getirmediğini ifade etmek isterim. Bu iddiaların halen burada konuşuluyor olması, AB toplantılarının bu tür gerçeklikten uzak yaklaşımlarla esir alındığı ve AB'nin stratejik bakış açısını geliştirmesini engellediği yönündeki sözlerimin ispatı niteliğinde."

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