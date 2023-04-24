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    • 24.04.2023 18:39
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    Muğla açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 36 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Muğla açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı!

    Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

    18 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
    Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 18 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı. Datça ilçesinde de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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    Haberler Güncel Muğla açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
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