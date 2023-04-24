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    • 24.04.2023 18:58
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Etiyopya Dışişleri Bakanı Mekonnen ile telefonda görüştü!

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi hakkında telefonda görüştü. Görüşmede, Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin konular ele alındı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakan Çavuşoğlu Etiyopyalı mevkidaşı ile görüştü!

    Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Etiyopyalı mevkidaşı Mekonnen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin konular ele alındı.

    SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA
    Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

    Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

    BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'daki çatışmalarda şimdiye kadar en az 427 kişinin yaşamını kaybettiğini, 3 bin 700'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Etiyopya Dışişleri Bakanı Mekonnen ile telefonda görüştü!
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