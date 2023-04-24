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    • 24.04.2023 22:08
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    • 24.04.2023 22:08
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi TİP'ten hadsiz paylaşım! Sözde Ermeni soykırımına arka çıktılar

    14 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklanyan TİP sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza attı. Sözde Ermeni soykırımına arka çıkılan paylaşımda, "Coğrafyamızın kadim halklarından Ermeni halkının topraklarımızdan koparılmasının acısını yaşamaya devam ediyoruz. Bu Büyük Felaketle yüzleşmek sadece geçmişe değil, ortak geleceğimize karşı da sorumluluğumuzdur. Aydınlık ve özgür günlerde kardeşçe yaşayacağımız bir ülkeyi birlikte kuracağız." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    TİP’ten skandal paylaşım

    14 Mayıs seçimlerine gün sayan Türkiye, 7'li koalisyon ve ortaklarının kirli siyasetine maruz kalmaya devam ediyor.



    Bunun son örneği ise cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıklayan TİP'ten geldi.



    SÖZDE ERMENİ SOYKIRMINA ARKA ÇIKTILAR
    Sosyal medya hesabından sözde ermeni soykırmına arka çıkan paylaşımda bulunan TİP, '1915'i unutmayacağız' notuyla yaptığı paylaşımda, "Coğrafyamızın kadim halklarından Ermeni halkının topraklarımızdan koparılmasının acısını yaşamaya devam ediyoruz. Bu Büyük Felaketle yüzleşmek sadece geçmişe değil, ortak geleceğimize karşı da sorumluluğumuzdur. Aydınlık ve özgür günlerde kardeşçe yaşayacağımız bir ülkeyi birlikte kuracağız." ifadelerini kullandı.



        SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
        TİP'in skandal paylaşıma sosyal medyadan tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları;



        "Siz ne ayaksınız? Kimin ayaklarısınız? Ya da hangi kliklerin ayaklarını yıkıyorsunuz? Ayaktakımı mısınız?"



        "Karnı deşilen hamile kadınlardan da ar etmediniz değil mi? Her şey oldunuz da sadece Türk olamadınız!"
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            Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi TİP'ten hadsiz paylaşım! Sözde Ermeni soykırımına arka çıktılar
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