Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi TİP'ten hadsiz paylaşım! Sözde Ermeni soykırımına arka çıktılar





SÖZDE ERMENİ SOYKIRMINA ARKA ÇIKTILAR

Sosyal medya hesabından sözde ermeni soykırmına arka çıkan paylaşımda bulunan TİP, '1915'i unutmayacağız' notuyla yaptığı paylaşımda, "Coğrafyamızın kadim halklarından Ermeni halkının topraklarımızdan koparılmasının acısını yaşamaya devam ediyoruz. Bu Büyük Felaketle yüzleşmek sadece geçmişe değil, ortak geleceğimize karşı da sorumluluğumuzdur. Aydınlık ve özgür günlerde kardeşçe yaşayacağımız bir ülkeyi birlikte kuracağız." ifadelerini kullandı.