Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi TİP'ten hadsiz paylaşım! Sözde Ermeni soykırımına arka çıktılar

14 Mayıs seçimlerine gün sayan Türkiye, 7'li koalisyon ve ortaklarının kirli siyasetine maruz kalmaya devam ediyor.
Bunun son örneği ise cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıklayan TİP'ten geldi.
SÖZDE ERMENİ SOYKIRMINA ARKA ÇIKTILAR
Sosyal medya hesabından sözde ermeni soykırmına arka çıkan paylaşımda bulunan TİP, '1915'i unutmayacağız' notuyla yaptığı paylaşımda, "Coğrafyamızın kadim halklarından Ermeni halkının topraklarımızdan koparılmasının acısını yaşamaya devam ediyoruz. Bu Büyük Felaketle yüzleşmek sadece geçmişe değil, ortak geleceğimize karşı da sorumluluğumuzdur. Aydınlık ve özgür günlerde kardeşçe yaşayacağımız bir ülkeyi birlikte kuracağız." ifadelerini kullandı.