14 Mayıs 2023 seçimlerine son 20 gün! Seçim takvimi süreci nasıl ilerleyecek? Hangi oylar geçersiz sayılacak?

PARTİLER, SEÇİME KATILMADIKLARI ÇEVRELERDE SANDIK KURULU ÜYESİ VEREMEYECEK

Oyların sayım dökümünü yapacak sandık kurullarının oluşumuyla ilgili yeni bir karar alındı.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un ilgili maddesi gereği, son seçimlerde kendi listesinden yasama meclislerinden birine seçilmiş en az bir üyeye sahip olan veya YSK tarafından tespit ve ilan edilen siyasi partilerden, o il ve ilçede teşkilatı bulunanlar, il ve ilçe seçim kurullarında birer temsilci bulundurma hakkına sahip. Kanuna göre, o seçim çevresinde seçime katılmayan partilerin bu kurullarda temsilci bulundurma hakları sona eriyor.

YSK, konuyla ilgili yapılan başvurularda, bu madde kapsamında karar verdi. Buna göre, bazı seçim çevrelerinde seçime katılmayan partiler, bu kurullarda temsilci bulunduramayacak. YSK'nın son kararıyla, bu düzenleme yurt dışı sandık kurulları için de geçerli olacak.