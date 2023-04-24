Selçuk Bayraktar paylaştı: AKINCI VE KIZILELMA aynı anda gökyüzünde!

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, yaptığı paylaşımda Milli ve özgün olarak geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ile Bayraktar AKINCI'nın aynı anda havalandığı görüntüleri paylaştı.
Görüntülerde milli gurur KIZILELMA ile AKINCI'nın aynı anda havalandığı ve gökyüzünde süzüldüğü görülüyor.
BAYRAKTAR KIZILELMA'NIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), geleceğin muharebe konseptine yön veriyor.