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    • 24.04.2023 19:41
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    Selçuk Bayraktar paylaştı: AKINCI VE KIZILELMA aynı anda gökyüzünde!

    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, yaptığı paylaşımda Milli ve özgün olarak geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA ile AKINCI’nın aynı anda havalandığı ve gökyüzünde süzüldüğü görüntüleri paylaştı. Görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı.

    takvim.com.tr
    AKINCI VE KIZILELMA aynı anda gökyüzünde!

    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, yaptığı paylaşımda Milli ve özgün olarak geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ile Bayraktar AKINCI'nın aynı anda havalandığı görüntüleri paylaştı.

    Görüntülerde milli gurur KIZILELMA ile AKINCI'nın aynı anda havalandığı ve gökyüzünde süzüldüğü görülüyor.

    BAYRAKTAR KIZILELMA'NIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...
    Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), geleceğin muharebe konseptine yön veriyor.

        Baykar tarafından geliştirilen ve dünyada oyunu değiştiren Bayraktar İHA/SİHA'ların tecrübesiyle yola çıkılarak geliştirme çalışmaları yürütülen muharip insansız uçak sistemi, geleceğin teknolojileriyle donatılarak hizmet edecek. Agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek olan BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.

        Baykar, rekabete dayalı bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla birlikte 2023 yılına 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı.

        Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti. 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

            2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99,3 olan Baykar, 1,18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1,4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için şu ana kadar 28 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

            AKINCI İHA'NIN ÖZELLİKLERİ NELER?
            Akıncı İHA Projesi kapsamında 40.000 fitte 24 saat havada kalış süresi, 4.5 ton ağırlığında, 900 kg faydalı yük, 450 kg dahili faydalı yük taşıyabilecek.

            Kanat açıklığı 20 metre olan, Milli Elektronik Destek Podu, Milli AESA Radarı, Milli Görüş Hattı ve Uydu Haberleşme sistemi ile donatılacak olan AKINCI, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ / TEI tarafından geliştirilen PD 220 motoru ile havalanması hedefleniyor.

                Türkiye'nin bu sınıfta İHA geliştiren 3 ülkeden biri olacağı belirtilen projede AKINCI'nın MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılabileceği aktarıldı..

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                Haberler Güncel Selçuk Bayraktar paylaştı: AKINCI VE KIZILELMA aynı anda gökyüzünde!
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