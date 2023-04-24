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    • 24.04.2023 12:29
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    • 24.04.2023 12:29
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan asılsız iddialara sert tepki: "Ermeni terörünü lanetliyoruz"

    Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı, "tarihi çarpıtarak ortaya atılan asılsız iddialara dayanarak birçok Dışişleri mensubunu katleden Ermeni terörünü lanetlediğini" bildirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ermeni terörünü lanetliyoruz

    Dışişleri Bakanlığı, "tarihi çarpıtarak ortaya atılan asılsız iddialara dayanarak birçok Dışişleri mensubunu katleden Ermeni terörünü lanetlediğini" bildirdi.

    Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ermeni terörü" sonucu şehit olan diplomatların isimlerinin bulunduğu ve "Unutmadık unutmayacağız" ifadelerinin kullanıldığı bir görsel yer aldı.

    Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

    "Tarihi çarpıtarak ortaya atılan asılsız iddialara dayanarak birçok mensubumuzu katleden Ermeni terörünü lanetliyoruz. Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun!"


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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan asılsız iddialara sert tepki: "Ermeni terörünü lanetliyoruz"
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