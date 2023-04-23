Son dakika: Kalyon Konteyner Kent’te 23 Nisan Coşkusu!

Yaşanan deprem felaketinden sonra 3 bin depremzedeye yuva olan Kalyon Konteyner Kent'te çocukların bayram sevincini hakkıyla yaşayabilmeleri için Kalyon Kültür iş birliği ile birçok etkinlik düzenlendi.
'Minik Fotoğrafçılar Akademisi, 'İyilik Anlaşması' ve 'Yaratıcı Drama Atölyesi' ile çocukların eğlenirken kendi yeteneklerini de keşfetmelerine destek olundu.
TÜLİN ŞAHİN'DEN ÇOCUKLARA BAYRAM SÜRPRİZİ
Program çekimleri için bölgede bulunan Tülin Şahin de Kalyon Konteyner Kent'i ziyaret ederek çocukların bayram coşkusuna ortak oldu. Ünlü Piyanist Benal Şimşek'in müzik atölyesine katılan Tülin Şahin çocuklarla birlikte şarkı söyleyip, oyunlar oynadı.