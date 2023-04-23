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    • 23.04.2023 14:47
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    Son dakika: Kalyon Konteyner Kent’te 23 Nisan Coşkusu!

    Son dakika haberleri... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gaziantep’in İslâhiye ilçesindeki Kalyon Konteyner Kent’de düzenlenen etkinliklerle neşe içinde kutlandı. Program çekimleri için bölgeye gelen Tülin Şahin de çocukların bayram sevincine ortak olarak birlikte keyifli bir gün geçirdiler.

    Kalyon Konteyner Kent’te 23 Nisan Coşkusu!

    Yaşanan deprem felaketinden sonra 3 bin depremzedeye yuva olan Kalyon Konteyner Kent'te çocukların bayram sevincini hakkıyla yaşayabilmeleri için Kalyon Kültür iş birliği ile birçok etkinlik düzenlendi.

    'Minik Fotoğrafçılar Akademisi, 'İyilik Anlaşması' ve 'Yaratıcı Drama Atölyesi' ile çocukların eğlenirken kendi yeteneklerini de keşfetmelerine destek olundu.

    TÜLİN ŞAHİN'DEN ÇOCUKLARA BAYRAM SÜRPRİZİ

    Program çekimleri için bölgede bulunan Tülin Şahin de Kalyon Konteyner Kent'i ziyaret ederek çocukların bayram coşkusuna ortak oldu. Ünlü Piyanist Benal Şimşek'in müzik atölyesine katılan Tülin Şahin çocuklarla birlikte şarkı söyleyip, oyunlar oynadı.

        Şahin "Program çekimleri için geldiğim İslahiye'de depremzede çocuklarımızın 23 Nisan coşkusunu onlarla birlikte yaşamak benim için son derece anlamlıydı.

        Aradan 2 ay geçmiş olabilir ama yaraların sarılması uzun bir süreç olacak. Hepimiz üzerimize düşen ne varsa yapmalı ve bu zor günlerin üstesinden hep beraber gelmeliyiz" dedi.
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        Haberler Güncel Son dakika: Kalyon Konteyner Kent’te 23 Nisan Coşkusu!
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