TBMM'nin 103. yılında devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti! Mustafa Şentop Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı



DEVLET ERKANI ANITKABİR'DE

TBMM Başkanı Mustada Şentop başkanlığındaki heyet, daha sonra Anıtkabir'i ziyaret etti. Şentop, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Şentop, "Dünyadaki saygın varlığıyla gurur duyduğumuz TBMM'nin açılışı vesilesiyle buradayız. Yüce Meclisimizin açılış gününde milletimizi temsil etmenin onurunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti milletimizin güvenli ellerinde ilelebet devam edecektir. Kimsenin zerrece şüphesi olmasın, TBMM 23 Nisan 1920'de kuruluş gününden bugüne aynı ruhla, al bayramlığımızın altında varlığımızın teminatı olmaya devam edecektir. Ruhunuz şad olsun" ifadelerini kullandı.

TBMM'NİN 103. YAŞI KUTLANIYOR | VİDEO İZLE

MECLİS, 23 NİSAN GÜNDEMİYLE TOPLANIYOR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 103. açılış yılı nedeniyle Meclis Genel Kurulu bugün özel gündemle toplanacak. TBMM Genel Kurulu'nda, "Milletin Çocukları Meclisin Çocukları Projesi" kapsamında, 12.00'de "Çocuk Özel Oturumu" düzenlenecek.

Oturuma, depremzede çocukların da yer alacağı 134 çocuk katılacak. Meclis Genel Kurulu ise saat 14.00'te özel gündemle toplanacak. Partilerin milletvekili aday listelerinde yer almayan 328 milletvekili, son kez Genel Kurul'da yer alacak.

Kutlamalar kapsamında Meclis'te, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi ve TÜBİTAK işbirliği ile "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği" etkinliği düzenlenecek. Söz konusu etkinlik 23-26 Nisan tarihlerinde devam edecek. TBMM bahçesinde, farklı temalarda bilim stantları açılacak ve oyun alanları kurulacak. Bilim Şenliği etkinliğine Ankara'da bulunan depremzede çocukların da katılımı sağlanacak. Etkinliği yaklaşık 1000 çocuğun ziyaret etmesi bekleniyor.

MUSTAFA ŞENTOP'TAN 23 NİSAN MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Osmanlı'dan genç Türkiye'ye evrilen tarihte, TBMM'nin açılışının, millet iradesinin temsili anlamına gelen büyük değişimin başlangıcı olduğunu belirtti. Şentop, TBMM'nin açılışının 103. yılı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin yeni ve en önemli başlangıç noktalarından biri olan TBMM'nin açılış gününü çocuklara armağan eden kuruculara teşekkür eden Şentop, dünyadaki tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Aydınlık Türkiye'nin geleceğinin teminatı olan çocuklara ithaf edilen 23 Nisan 1920 gününün, ülkenin büyük tarihinin en önemli kilometre taşlarından, değeri büyük dönüşüm günü olduğunu belirten Şentop, "Osmanlı'dan genç Türkiye'ye evrilen tarihimizde TBMM'nin açılışı, millet iradesinin temsili anlamına gelen büyük değişimin başlangıcıdır." ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Orduları dağıtılan, toprakları işgal edilerek tahkir edilmek istenen milletimiz, esaret altında yaşamaktansa ölmeyi tercih etmiş; çoluk çocuk, kadın erkek, genç ihtiyar demeden bağımsızlığı için tek vücut olarak hareket etmiş ve kanını son damlasına kadar akıtarak Trakya ve Anadolu'yu, verdiği İstiklal Harbi ile kendisine ebedi vatan kılmıştır.

Büyük fedakarlıklar gösteren çelik yürekler sayesinde oluşturulan TBMM, dünyaya, devletimizin temel taşlarının 'milletimizin kayıtsız şartsız egemenliği' esasında temellendiğini ilan etmiştir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan ve Anadolu halkının kendi kendine teşkilatlandığını bizzat gözlemleyen Mustafa Kemal Paşa, halktan aldığı destek ve ilhamla milli mücadelenin her safhasını planlamış, ordudan önce meclis kurarak, zaferi, 'hukuk ve meşruiyet' temelleri üzerinde yeşertmiştir. Gazi Paşa hem meclisin ilk başkanı hem cephede yeni ordunun başkomutanı; ilk meclisin vatansever milletvekilleri de hem cephede asker hem mecliste görev ifa eden ebedi kahramanlarımızdır."

TBMM Başkanı Şentop, 103 yılı geride bırakan TBMM'nin ilk başkanı ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere mücadele arkadaşlarını ve Birinci Meclis vekillerini rahmet ve saygıyla yad ettiğini belirterek, "Bizlere emanet ettikleri Türkiye Cumhuriyeti, çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükselmeye devam edecektir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.