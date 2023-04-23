İGA'lı çocuklar depremzede kardeşlerine bisiklet hediye etti

İGA, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda konu ile ilgili, "Türkiye'nin Çocuk ve Aile dostu havalimanı olarak, geleceğimiz olan genç nesilleri önemsiyoruz. Depremlerden etkilenen çocuklarımızı mutlu etmek üzere İGA'lı çocuklarımızla güçlerimizi birleştirdik. Çocuklarımız depremzede arkadaşlarına bisikletler üretip, süslediler ve onlara armağan ettiler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun" ifadelerini kullandı.