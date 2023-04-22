Cumhur Nurdağı'nda! MHP lideri Devlet Bahçeli: "14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan açık ara farkla Cumhurbaşkanı olmalı"





Bahçeli, 6'lı masanın ilk toplantısını 12 Şubat 2022'de, son toplantısını ise 6 Mart 2023'te yaptığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yani 12 ay 21 gün sonra. 387 gün sonra 13 toplantı yaparak güç bela bir cumhurbaşkanı adayı belirleyebildiler. Bu kadar süre içerisinde 6'lı masanın yanında yedincisi, onun ötesinde PKK'sı, Kandil'i, Avrupa kıtası, emperyalist güçler bütün desteğiyle Türkiye'de bir sistemin değişikliğini arzulayarak, televizyonları acımasızca kullandılar. Yalan, iftirayla her şeyi istismara yöneldiler ve arkasından da Türkiye'nin yönetimine talip olmaya çalıştılar. Şimdi dikkatinize sunmak istediğim şudur, 13 defa toplanacaksın, 387 gün masada istediğini yiyeceksin, saatler süren toplantılar yapacaksın, kamuoyuna çıkıp yalan, yanlış bilgilerle algılama yöntemini kullanacaksın ama ancak 6 Mart'ta cumhurbaşkanı adayını belirleyeceksin."

"HER TÜRLÜ FEDAKARLIKLAR ORTAYA KONDU"

Asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat'tan 22 Nisan'a kadar 76 gün yani 2 ay 16 gün geçtiğini anımsatan Bahçeli, şehitlerin toprağa verildiğini, yaralıların Türkiye'nin birçok yerinde hastanelere yönlendirilerek tedavi gördüğünü, enkazların kaldırıldığını, beslenme ve barınma ihtiyacının sağlandığını ifade etti.

Bahçeli, bir yandan çadırların, öbür yandan konteynerlerin, öte yandan da her türlü güvenliğin temin edilerek Türkiye'nin tekrar ayağa kalkması, tekrar milletin umutla geleceğe bakması için her türlü fedakarlığın ortaya konduğunun altını çizdi.