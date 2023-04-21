Kılıçdaroğlu İstanbul'da karargah kurduğu otelde işadamları ile bir araya geldi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutfakta çektiği videolarla fakir edebiyatı yaptı. Ardından İstanbul'da geceliği 100 bin lira olan beş yıldız otel odasını kapattı. Oradan da yayın yaptı. O günden itibaren o otele kapağı attı. İstanbul'a her geldiğinde aynı yerde kaldı.

İddiaya göre son olarak üç gündür kaldığı lüks otelde, 150 işadamını ağırladı. CHP lideri, basına kapalı yapılan toplantıda TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, eski başkan Simone Kaslowski, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, TAŞD Başkanı Tankut Turnaoğlu ve İş Dünyası Konfederasyonu yöneticileri ile avukatların da bulunduğu 150 kişiye vaatlerini anlattı.