Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kılıçdaroğlu İstanbul'da karargah kurduğu otelde işadamları ile bir araya geldi!

    İşadamları, İstanbul’da karargah kurduğu otelde Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Sorularına aldıkları cevap, tatmin etmedi... Öte yandan TÜSİAD heyeti, bir süre önce Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkez’de ziyaret etmişti.

    Kemal Bey’in işi zor

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutfakta çektiği videolarla fakir edebiyatı yaptı. Ardından İstanbul'da geceliği 100 bin lira olan beş yıldız otel odasını kapattı. Oradan da yayın yaptı. O günden itibaren o otele kapağı attı. İstanbul'a her geldiğinde aynı yerde kaldı.

    İddiaya göre son olarak üç gündür kaldığı lüks otelde, 150 işadamını ağırladı. CHP lideri, basına kapalı yapılan toplantıda TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, eski başkan Simone Kaslowski, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, TAŞD Başkanı Tankut Turnaoğlu ve İş Dünyası Konfederasyonu yöneticileri ile avukatların da bulunduğu 150 kişiye vaatlerini anlattı.

    Ama işadamlarının toplantıdan memnun ayrılmadığı iddiası ortaya atıldı. İş insanlarında "Millet İttifakı'nın ekonomiye ilişkin kadrosu ve somut önerileri yok" şeklinde görüş oluştuğu hatırlatıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Size nefes olacak ’Yaren’iniz var
    Haberler Güncel Kılıçdaroğlu İstanbul'da karargah kurduğu otelde işadamları ile bir araya geldi!
        loading
        SON DAKİKA