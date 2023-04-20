Kahramanmaraş'ta etkili olan hortum nedeniyle 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

1 KİŞİ ÖLDÜ, 34 KİŞİ YARALANDI

Deprem nedeniyle kurulan bazı çadır ve konteynerlerin de etkilendiği hortum nedeniyle 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. İlçedeki bazı araçların da hortumun etkisiyle ters döndüğü görüldü.