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    Kahramanmaraş'ta etkili olan hortum nedeniyle 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan hortum nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı.İlçedeki bazı araçların da hortumun etkisiyle ters döndüğü görüldü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kahramanmaraş’ta hortum: 1 ölü 34 yaralı!

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde etkili olan hortum nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı.

    EVLERİN ÇATILARI ZARAR GÖRDÜ
    Öğle saatlerinden itibaren dolunun etkili olduğu ilçe merkezinde hortum oluştu. Memiş Özdal Mahallesi'ndeki hortumun etkisiyle bazı evlerin çatıları zarar gördü.

    1 KİŞİ ÖLDÜ, 34 KİŞİ YARALANDI
    Deprem nedeniyle kurulan bazı çadır ve konteynerlerin de etkilendiği hortum nedeniyle 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. İlçedeki bazı araçların da hortumun etkisiyle ters döndüğü görüldü.
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