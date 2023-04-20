Kahramanmaraş'ta etkili olan hortum nedeniyle 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde etkili olan hortum nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı.
EVLERİN ÇATILARI ZARAR GÖRDÜ
Öğle saatlerinden itibaren dolunun etkili olduğu ilçe merkezinde hortum oluştu. Memiş Özdal Mahallesi'ndeki hortumun etkisiyle bazı evlerin çatıları zarar gördü.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 34 KİŞİ YARALANDI
Deprem nedeniyle kurulan bazı çadır ve konteynerlerin de etkilendiği hortum nedeniyle 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. İlçedeki bazı araçların da hortumun etkisiyle ters döndüğü görüldü.