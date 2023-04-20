Bayraktar Kızılelma başarıyor! 8'inci testi tamamladı

Türkiye'ye savunma alanında büyük bir güç katacak olan Bayraktar Kızılelma'nın testleri devam ediyor.
8'İNCİ UÇUŞ TESTİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI
Milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağı 8'inci uçuş testini de başarıyla tamamladı.
Sosyal medya hesabı üzerinden görüntüleri paylaşan Selçuk Bayraktar, "GÖK VATAN'ın #KIZILELMA'sı... 8. Uçuş Testini de başarıyla tamamladı. Pistin üzerinde alçak irtifada 630 km/sa hızda test manevralarını gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.
SERİ ÜRETİM 2024'TE BAŞLIYOR
Verilen bilgiye göre, şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen Bayraktar Kızılelma'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor.
Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3 SİHA, dünyanın ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu'nun 10 Nisan'da gerçekleştirilen envantere kabul töreninde uçuş güvertesinde yerini aldı.
Törende üretilen ikinci prototipi sergilenen Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının 2025 yılında TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması hedefleniyor.
Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3 SİHA, 17-23 Nisan tarihlerinde İstanbul Sarayburnu Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açılan TCG Anadolu Gemisi'nin uçuş güvertesinde sergilenmeye devam ediyor.
REKOR SÜREDE UÇTU
Baykar'ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar Kızılelma projesi 2021'de başladı.
14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızılelma, Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti.